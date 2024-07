manhwa – OMNISCIENT READER’S VIEWPOINT – di UMi, Sleepy-C

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Omniscient Reader’s Viewpoint – (전지적 독자 시점)

Titolo internazionale: Omniscient Reader

Autore: UMI (storia) Sleepy-C (disegni)

Genere: azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Tratto: basato sulla web novel di singNsong

Capitoli: 211 (in corso)

Volumi: 10 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dal sito WebToon.

TRAMA

Kim Dokja è un impiegato che ha letto il romanzo “Tre modi per sopravvivere in un mondo in rovina”. Il mondo del romanzo diventa improvvisamente realtà, e Dokja diventa l’unica persona che sa come andranno a finire le cose. Tenta così di cambiare il corso della storia risolvendo e superando sfide, note come “scenari”, gestite da dokkaebi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE relative

Anime

– Omniscient Reader’s Viewpoint – serie tv (annunciata)

RECENSIONI