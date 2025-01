light novel – OMNISCIENT READER’S VIEWPOINT – di sing N song

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Omniscient Reader’s Viewpoint – (전지적 독자 시점)

Titolo internazionale: Omniscient Reader

Autore: sing N song – disegni di Alteo, BLACKBOX

Genere: light novel – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2018

Paese: Corea del Sud

Casa editrice: Munpia

Volumi: 20 (concluso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito in lingua inglese dalla casa editrice Ize Press.

TRAMA

Adattamento della web novel.

Omniscient Reader’s Viewpoint segue Kim Dokja, un lettore appassionato di una web novel. Quando il mondo reale inizia a riflettere la trama della storia che ha letto, Kim Dokja usa le sue conoscenze per affrontare le sfide e sopravvivere. La sua familiarità con la storia diventa la sua principale risorsa in un mondo pieno di pericoli.

OPERE RELATIVE

Manhwa

– Omniscient Reader’s Viewpoint – opera capostipite

Anime

– Omniscient Reader’s Viewpoint – serie tv (annunciata)

