anime – OH MIA DEA! OAV (Aa Megami-sama) – di Hiroaki Goda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Aa! Megami-sama! OVA – (ああっ女神さまっ)

Titolo internazionale: Oh! My Goddess Oav

Genere: serie di oav – sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 (concluso)

Durata singolo episodio: 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1993 (nuova edizione nel 2000)

Tratto: dal manga “Oh, mia dea!“.

Director: Hiroaki Goda

Script: Kunihiko Kondo, Nahoko Hasegawa

Character design: Hidenori Matsubara

Music: Takeshi Yasuda

Studios: AIC

Titolo in Italia: Oh, mia dea! (Oav)

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione tv: Ka-Boom

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle

Opening Theme:

“My Heart Iidasenai, Your Heart Tashikametai” by the Goddess Family Club

Ending Theme:

“Congratulations!” by the Goddess Family Club

TRAMA

Questi cinque episodi riassumono la parte iniziale del manga di Kosuke Fujishima.

Keiichi Morisato evoca la bellissima Belldandy, dea corsa in aiuto dopo una sua telefonata casuale all’Agenzia Dee di Soccorso. Ma a causa di ciò i due vengono legati: così Belldandy va a vivere a casa sua, e ben presto anche altri essere soprannaturali movimenteranno molto la vita di Keiichi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Fabrizio Mazzotta

Traduzione: Irene Cantoni

Doppiatori italiani

Massimiliano Alto – Keiichi

Monica Ward – Belldandy

Cinzia De Carolis – Urd

Ilaria Stagni – Skuld

Corrado Conforti – Aojima

Giuliano Santi – Tamiya

Laura Latini – Hasegawa

Maura Cenciarelli – Megumi

Neri Marcoré – Otaki

Rosalinda Galli – Sayoko

Stefano Crescentini – Aoshima

Mario Bombardieri – Dio

OPERE RELATIVE

Manga

– Oh, mia dea!

Anime

– Aa Megami-sama oav (2011) – serie di oav

– Oh, mia dea! The Movie – film d’animazione

– Aa Megami-sama – serie tv di 48 episodi

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Oh, mia dea” presente sul sito:

RECENSIONI