anime – OH MIA DEA! THE MOVIE (Aa! Megami-sama! Movie) – di Hiroaki Goda

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Aa! Megami-sama! Movie – (劇場版 ああっ女神さまっ)

Titolo internazionale: Ah! My Goddess: The Movie

Genere: film d’animazione – sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 46 min.

Anno di uscita in Giappone: 2000

Tratto: dal manga “Oh, mia dea!“, ed è sequel ideale delle serie tv ed oav.

Director: Hiroaki Goda

Script: Kunihiko Kondo, Nahoko Hasegawa

Character design: Hidenori Matsubara

Music: Takeshi Yasuda

Studios: AIC

Titolo in Italia: Oh, mia dea! The Movie

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione tv: Man-ga (Sky)

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: Shin Vision e Yamato Video

Sigle

Ending Theme:

“Try to Wish” by Saori Nishihata

TRAMA

Sono oramai tre anni che l’umano Keiichi e la dea Belldandy vivono assieme, e tutto sembra procedere per il meglio (infatti il film dà per scontato che lo spettatore già conosca i personaggi principali)… Quando una divinità decaduta di nome Celestin viene liberata dalla sua prigione, e va a cercare proprio Belldandy, che è stata sua allieva.

Una trovata trovata, Celestin cancella nella ragazza i ricordi relativi a Keiichi, perchè la vuole dalla sua parte nella lotta che sta per iniziare contro Yggdrasill.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Gualtiero Cannarsi

Traduzione: Laura Valentini

Doppiatori italiani

Patrizio Prata – Kaiichi Morisato

Debora Magnaghi – Belldandy

Donatella Fanfani – Urd

Eva Padoan – Skuld

Marco Balzarotti – Celestin

Perla Liberatori – Morgan Le Fay

Emanuela Pacotto – Megumi Morisato

Maddalena Vadacca – Peorth

Benedetta Ponticelli – Ex

Cinzia M-sironi – Chihiro Fusumi

Dania Cericola – Yggdrasil

Elisabetta Spinelli – Sora Hasegawa

Gianluca Iacono – Ootaki Aoyama

Marcella Silvestri – Ere

Riccardo Lombardo – Tamiya Toraichi

Tosawi Piovani – Chrono

