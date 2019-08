novel – THE SCUM VILLAIN’S SELF-SAVING SYSTEM – di Mo Xiang Tong Xiu

A cura di Rakshasa 64

SCHEDA

Titolo originale: Rén zhā fǎnpài zìjiù xìtǒng – (人渣反派自救系统)

Titolo internazionale: The Scum Villain’s Self-Saving System

Autore: Mo Xiang Tong Xiu

Genere: romanzo (web novel) – azione, commedia, fantasy, sentimentale, yaoi

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2014 – 2015

Paese: Cina

Casa editrice: Jinjiang Wenxue Cheng

Volumi: 3

Capitoli: 81 + extra (Concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità:

Stato traduzione in inglese: Concluso – BC Novels (http://bcnovels.com/the-scum-villains-self-saving-system/)

Stato traduzione in italiano: in corso – Eternal Anime Team (https://novelmangaita.wordpress.com/the-scum-villains-self-saving-system/)

TRAMA

Shen Yuan è un ragazzo che viene trasmigrato nel mediocre romanzo che aveva letto prima di morire. Sfortunatamente, si risveglia nel corpo del meschino antagonista Shen QingQiu. Il suo compito sarà quello di riparare i vari buchi della trama agendo secondo le regole del sistema (o quasi), e dovrà evitare il terribile destino a cui è andato incontro l’originale Shen QingQiu per mano del suo discepolo Luo BingHe, il protagonista del libro.

Ma a sua insaputa, a causa dei cambiamenti che apporterà alla trama, Luo BingHe finirà per innamorarsi di lui. Sfortunatamente, alcuni eventi della trama originale dovranno accadere inevitabilmente…

COPERTINE clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mo Xiang Tong Xiu presenti su questo sito:

Mo Dao Zu Shi novel

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.