anime – INUYASHIKI – di Shuhei Yabuta

SCHEDA

Titolo originale: Inuyashiki – (いぬやしき)

Titolo internazionale: Inuyashiki – The Last Hero

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2017

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 00:55 (JST)

Tratto: dal manga “Inuyashiki” di Hiroya Oku.

Director: Shuhei Yabuta

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Naoyuki Onda

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Inuyashiki

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2017

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Prime Video Italia

Sigle

Opening Theme:

“My Hero” by MAN WITH A MISSION

Ending Theme:

“Ai wo Oshiete kureta Kimi e” by Qaijff

TRAMA

Ichiro Inuyashiki è un uomo sfortunato: oltre a sembrare molto più vecchio di quanto non sia, tutta la famiglia lo tratta male, ed è pure malato. La sua vita cambia in modo radicale quando viene colpito per errore da una astronave aliena, assieme ad un ragazzino di nome Hiro! Gli alieni, per scusarsi, ricostruiscono il suo corpo e quello di Hiro, trasformandoli in cyborg con incredibili poteri!

Ma mentre Inuyashiki cercherà di aiutare le persone, Hiro invece si rivelerà essere uno spietato serial killer pieno di risentimento…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Fumiyo Kohinata – Ichiro Inuyashiki

Nijirō Murakami – Hiro Shishigami

Kanata Hongo – Naoyuki Ando

Sumire Morohoshi – Shion Watanabe

Sumire Uesaka – Mari Inuyashiki

RECENSIONI