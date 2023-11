anime – LEGEND OF THE MILLENNIUM DRAGON – di Hirotsugu Kawasaki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Onigamiden – ( 鬼神伝)

Titolo internazionale: Legend of the Millennium Dragon

Genere: film d’animazione – azione, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 98 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2011

Tratto: storia originale

Director: Hirotsugu Kawasaki

Series Composition, Script: Hirotsugu Kawasaki, Naruhisa Arakawa

Character design: Tatsuya Tomaru, Tetsuya Nishio

Music: Eitetsu Hayashi, Ryudo Uzaki

Studios: Pierrot

Titolo in Italia: Legend of the Millennium Dragon

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: np

Edizione italiana: Sony Pictures Entertainment

TRAMA

Jun è un ragazzino timido e impacciato, che viene spesso preso in giro dai bulli della sua zona. Un giorno, mentre passeggia per le vie della città, si imbatte in uno spirito, e inseguendolo finisce in un vortice temporale, che lo riporta nell’antico Giappone.

Qui scoprirà che i nobili del posto sono in lotta contro dei terribili oni (demoni) che attaccano la città. Secondo loro Jun sarebbe il predestinato, colui che risvegliare il leggendario drago acquatico Yamata no Orochi che sconfiggerà tutti i loro nemici. Quello che però Jun non sa è che i fatti non stanno esattamente come i nobili gli hanno voluto far credere…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kensho Ono – Jun Tendo

Satomi Ishihara – Mizuha

Shidou Nakamura – Gen’un

