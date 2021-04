manhua – ULTRAMARINE MAGMELL – di Di Nianmiao

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sheyou Zhiguo – Gunjou no Magmel – (拾又之国)

Titolo internazionale: Ultramarine Magmell – Magmell of the Sea Blue

Autore: Di Nianmiao

Genere: manhua – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Cina: 2014 – in corso

Casa Editrice cinese: FanFan – inizialmente pubblicato online, dopo il successo viene pubblicato anche in versione cartacea

Capitoli: 100 (in corso)

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Ultramarine Magmell

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,90 €

Traduzione: Laura Giordano

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

Trentacinque anni prima dall’oceano era emerso un nuovo continente, poi chiamato “Sacra Terra di Magmell”. Era pieno di animali, piante, minerali e ricchezze mai visti prima, e la sua apparizione fece iniziare una nuova era delle esplorazioni.

Ai giorni nostri Magmell è piena di avventurieri, ma alcuni di essi vanno incontro a problemi e pericoli mortali. Esiste però una squadra che ha il compito di supportarli, la “Angler”, il cui capo è You-In che sembra un normale ragazzino, e invece è molto forte e ha una vasta conoscenza del nuovo continente.

CURIOSITA’

In Giappone è pubblicato sulla rivista “Shounen Jump +” della Shueisha, e poi in volumetto.

