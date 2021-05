manhwa – CHEESE IN THE TRAP – di Soon Ki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Cheese in the Trap – (치즈인더트랩)

Titolo internazionale: Cheese in the Trap

Autrice: Soon Ki

Genere: psicologico, scolastico, sentimentale, slice of life

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2010 – 2020

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 297 (concluso)

Volumi: 34 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese da WebToon, ma sul suo sito/app il fumetto è leggibile gratis in varie lingue, tra cui l’italiano.

TRAMA

Una chiromante avverte la studentessa Hong Seol di stare attenta agli uomini quell’anno, perchè gli avrebbero portato sfortuna. La ragazza non le crede, e poi ha altre cose a cui pensare piuttosto che l’amore, tra cui la scuola che sta per riprendere dopo una lunga pausa. Non ha avuto il coraggio di dire a nessuno che la colpa è stata di Yoo Jung, un suo compagno con cui ha avuto un problema che l’ha fatta letteralmente scappare dalla facoltà.

Ma quando torna, il ragazzo inizia a trattarla bene ed essere molto gentile. C’è qualcosa dietro? Lui è pentito o vuole ancora tormentarla? O tra loro ci sono stati solo fraintendimenti?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE relative

Live Action

– Cheese in the Trap – telefilm

– Cheese in the Trap movie – film

RECENSIONI