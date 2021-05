manhwa – WHO MADE ME A PRINCESS – di Plutus, Spoon

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Who Made Me a Princess – (Eoneu Nal Gongjuga Doeeobeoryeotda – 어느 날 공주가 되어버렸다)

Titolo internazionale: Who Made Me a Princess

Autore: Storia di Plutus, Disegni di Spoon

Genere: fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea:

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice KakaoPage.

Capitoli: 98 (in corso)

diviso in:

1 Stagione: capitoli 1-46

2 Stagione: capitoli 47-81

3 Stagione: capitoli 83 – in corso

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese da Tappytoon, sul suo sito/app i primi capitoli sono leggibili gratis (poi si paga).

TRAMA

Un attimo prima stava leggendo un libro con la tragica storia della principessa Athanasia, e subito dopo la protagonista si è risvegliata… nei panni della sfortunata principessa da neonata, ma con la memoria di adulta! Il suo destino è già scritto, da grande sarà condannata a morte dal suo stesso padre, il crudele Imperatore Claude.

Grazie alle sue conoscenze, Athanasia decide di cambiare il futuro ideando vari piani, in fondo ha ancora tempo a disposizione… Fuggire lontano? Vivere cercando di non attirare l’attenzione? O farsi amare dal padre e compiacerlo (anche se dentro di sé lo odia)? Senza contare che c’è anche un altro ostacolo alla sua sopravvivenza: l’altra figlia dell’imperatore…

Il fumetto, ancora in corso, prende in esame vari anni di Athanasia.

