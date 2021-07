manhwa – CHERRY BLOSSOMS AFTER WINTER- di Bam U

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Gyeoul Jina Beotkkot – Cherry Blossoms After Winter – (겨울 지나 벚꽃)

Titolo internazionale: Cherry Blossoms After Winter

Autore: Bam U (scritto anche “Bamwoo”)

Genere: scolastico, sentimentale

Target: yaoi, webtoon

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2017 – 2021

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice MrBlue, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente, poi sono a pagamento.

Capitoli: 134 (concluso) diviso in:

Season 1: – 30 Chapters + Bonus Episode (1~31)

Season 2: – 32 Chapters + Epilogue 1-2 + Author’s Note Christmas Special (32~66)

Season 3: – 28 Chapters + Author’s Special + Special Chapters 1-3 (67~97)

Season 4: – 36 Chapters + Finale + Epilogue (98~134)

Volumi: è stata annunciata una versione cartacea

NOTA: Di questo fumetto esistono due versioni, una adatta a tutte le età (in cui in pratica hanno tolto le scene sessuali ma la storia è uguale), e una adatta ad un pubblico adulto senza tagli.

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese da Tappytoon, i primi capitoli sono visibili gratuitamente, poi sono a pagamento.

TRAMA

Dopo la morte dei genitori, HaeBom viene adottato da un’amica della madre, che ha un figlio suo coetaneo di nome TaeSung.

Tra i due non sembrano esserci particolari problemi; fino a quando all’ultimo anno delle superiori finiscono nella stessa stanza.

Perché vivere a stretto contatto da soli, fa capire a HaeBom che non vede TaeSung nè come amico nè come un fratello… si è innamorato di lui. Si sente in colpa per questo e sempre più a disagio; e tra i due iniziano parecchie incomprensioni.

Il fumetto prende in esame molti anni della loro vita: inizia che i due hanno sui 17/18 anni, prosegue con l’università, fino a quando sono adulti.

