manhwa, manhua – Y

YOU ARE SO COOL (Neon Neomu Meosjyeo)

Young Hee Lee

manhwa

Jung Nan Woo è una studentessa scatenata, che però sogna di avere il suo primo fidanzato. E’ molto attratta dal compagno di classe Ryu Seung. Con sua enorme sorpresa, il ragazzo le chiede di uscire: ma sarà l'inizio di un incubo!