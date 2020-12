anime – DRIFTING DRAGONS – di Tadahiro Yoshihira

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Kūtei Dragons – Drifting Dragons – (空挺ドラゴンズ)

Titolo internazionale: Drifting Dragons

Genere: avventura, cucina, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: basato sulla serie manga “Drifting dragons”. Ancora non si conosce l’intenzione di continuare la trasposizione. Dall’opera è stata inoltre tratta un romanzo.

Director: Tadahiro Yoshihira

Series Composition: Makoto Uezu

Character design: Kyoko Kotani

Music: Masaru Yokoyama

Studios: Polygon Pictures

Titolo in Italia: Drifting Dragons

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2020

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening Theme

“Gunjou” by Yoh Kamiyama

Ending Theme

“Zettai Reido” (Absolute Zero) by Akai Kōen

Trailer



TRAMA

Draghi: creature maestose, pericolose, ma soprattutto deliziose. C’è chi va a caccia di queste creature per poi venderne la carne, l’equipaggio della nave volante Queen Zaza ne è un esempio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Sora Amamiya – Takita

Tomoaki Maeno – Mika

Ayane Sakura – Katja

Chinatsu Akasaki – Mayne

Hiroo Sasaki – Lee

Junichi Suwabe – Gibbs

Junya Enoki – Hiro

Kana Hanazawa – Vanabelle

Kazuhiko Inoue – Yoshi

Kentarō Kumagai – Gaga

Kiyonobu Suzuki – Ura

Kousuke Toriumi – Berko

Maaya Sakamoto – Ascella

Makoto Furukawa – Faye

Sayaka Senbongi – Nanami

Shunsuke Takeuchi – Oken

Yūto Uemura – Soraya

Direzione del doppiaggio: Bruna Tomaselli

Doppiaggio italiano

Giulia Franceschetti – Takita

Manuel Meli – Mika

Alessio Nissolino – Berko

Daniele Raffaeli – Oken

David Vivanti – Crocco

Eleonora Reti – Aschera

Eva Padoan – Vanabelle

Federico Bebi – Giraud

Francesco Falco – Faye

Gianluca Cortesi – Nico

Gianluca Solombrino – Yoshi

Lidia Perrone – Katja

Raffaele Proietti – Lee

Serena Sigismondo – Capella

Stefano Broccoletti – Soraya

OPERE RELATIVE

Manga

– Drifting Dragons

Light Novel

– Drifting Dragons

RECENSIONI