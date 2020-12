anime – SPEED GRAPHER – di Kunihisa Sugishima

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Speed Grapher – (スピードグラファー)

Titolo internazionale: Speed Grapher

Genere: serie tv – azione, horror, thriller psicologico, distopia, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2005

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: storia originale

Director: Kunihisa Sugishima

Series Composition: Shin Yoshida

Script: Aya Yoshinaga, Shin Yoshida, Yasuyuki Suzuki

Character design: Masashi Ishihama

Music: Shinkichi Mitsumune

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: Speed Grapher

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione tv: Dahlia Tv

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video, in due Box con la serie completa

Sigle:

Opening Theme

1 “Girls on Film” by Duran Duran

2 “Shutter Speed” by Shinkichi Mitsumune

Ending Theme

1: “Hinageshi no Oka” by Shione Yukawa

2: “BREAK THE COCOON” by Yoriko

Trailer



TRAMA

Il fotografo Tatsumi Saiga è interessato a un club segreto off limits e un giorno, pedinando uno dei membri, va a finire in un brutto guaio…

Informazioni utili: dall’anime è stato tratto un manga in tre tankōbon.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kei Saitou – Kagura Tennouzu

Yuuji Takada – Tatsumi Saiga

Gara Takashima – Shinsen Tennouzu

Hiro Yuuki – Tsujidou

Hisao Egawa – Makabe

Kenjiro Tsuda – Niihari

Masashi Hirose – Seijirou Togotsu

Rikiya Koyama – Genba Ryougoku

Takako Honda – Hibari Ginza

Toshiyuki Morikawa – Chouji Suitengu

Doppiatori italiani

Direzione del doppiaggio: Aldo Stella

Diego Baldoin – Tatsumi Saiga

Francesca Bielli – Kagura Tennozu

Ivo De Palma – Choji Suitengu

Maddalena Vadacca – Shinsen Tennozu

Marcella Silvestri – Hibari Ginza

Alessandro D’Errico – Ruogoku

Alessandro Messina – Makabe

Annalisa Longo – Suitengi bambino

Antonio Paiola – Kasai

Claudio Colombo – Bob

Daniele Demma – Ekoda

Davide Albano – Shiina

Gianni Gaude – Togoshi

Luca Bottale – Shirogame

Luca Catanzaro – Fukushima

Lucia Angella – Kikugawa

Massimo Di Benedetto – Tsujido

Michele Radice – Niihari

