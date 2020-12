manhua – IL PADIGLIONE DELL’ALA OVEST (Xixiang Ji) – di Sun Jiayu, Guo Guo

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Xixiang Ji – (西厢记)

Titolo internazionale: The History of the West Wing – Romance of the Western Chamber

Autori: Sun Jiayu e Guo Guo

Genere: manhua – sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2007

Casa Editrice cinese: Xiao Pan

Tratto: ispirato a un famoso racconto classico cinese risalente al IX secolo

Volumi: 1 (concluso)

fumetto interamente a colori

Titolo in Italia: Il padiglione dell’ala ovest

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: ReNoir Comics

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Una nobile e un intellettuale. Quest’ultimo, per conquistare il cuore della bella Pian Pian, non dovrà limitarsi ad attirare la sua attenzione; ma essere degno della stima della “futura” suocera.

