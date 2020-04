anime – PIOGGIA DI RICORDI (Omoide Poro Poro) – di Isao Takahata

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Omoide Poro Poro – (おもひでぽろぽろ)

Titolo internazionale: Only Yesterday – Memories Come Tumbling Down

Genere: film d’animazione – slice of life

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 55 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1991

Tratto: ispirato a un manga di Hotaru Okamoto e Yuko Tone, ma ci sono diverse differenze tra film e fumetto.

Director: Isao Takahata

Series Composition: Isao Takahata

Character design: Yoshifumi Kondō

Music: Masaru Hoshi

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: Pioggia di ricordi

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

TRAMA

Nel Giappone degli anni ’80, Okajima Taeko è una office lady quasi trentenne, che decide di prendere qualche settimana di ferie per recarsi in campagna, per andare a trovare dei parenti.

Quei luoghi le fanno tornare in mente molti ricordi dell’infanzia; soprattutto di quando frequentava le elementari negli anni ’60; e rifletterà molto su cosa voleva essere e cosa è diventata.

Il film è raccontato su due linee temporali diverse: una con la Takeo bambina, e una con il suo presente da donna adulta.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Gualtiero Cannarsi

Traduzione: Elisa Nardoni

Domitilla D’Amico – Taeko Okajima

Chiara Fabiano – Taeko Okajima da bambina

Gianfranco Miranda – Toshio

Antonio Palumbo – Padre di Taeko

Arturo Valli – Abe

Barbara De Bortoli – Nanako

Graziella Polesinanti – Nonna di Taeko

Lucrezia Marricchi – Yaeko

Luna Iansante – Tsuneko Tani

Riccardo Suarez – Hirota

Roberta Pellini – Madre di Taeko

Sergio Lucchetti – Kazuo

Agnese Marteddu – Toko

Alessandra Chiari – Kiyoko

Chiara Meloni – Aiko

Daniele De Ambrosis – Tonomura

Doriana Chierici – Nonnetta

Emanuela Ionica – Naoko

Gianluca Solombrino – Don Gabacho

LINK relativi all’opera

Altre opere di Isao Takahata presenti sul sito:

RECENSIONI