testi sigle ost – SWORD ART ONLINE – videogames (saga)

Zutto nariyamanai no wa hikari, kagayaki no oto donna ni tsuyoi kaze ga boku wo saratte mo Cynthia toki wo koete egao ni modoreru kara kokoro utae chuu wo tsutae boku wo matsu sora ni hibike ring for Cynthia.

Kyou mo kikoete kuru no wa negai, kirameki no oto tooku no sora.

Aiiro no sora ni sashikonda hoshi azayaka sore ga terashidashita no wa kimi ga iru boku no shiawase dattan da.

Zutto shinjiteru no wa yozora nurikaeru oto tooku de kasunde shimaisou ni yowai keredo Cynthia yoru wo koete omoi wo todoke yuku yo koe wo tsutae asu wo terase boku wo matsu sora ni hibike ring for Cynthia.

Hageshisa koe kuu wo kitte atsumeta yume koboreteiku chikai atte warau kinou ga me no oku de nijinda.

Zutto nariyamanai no wa hikari, kagayaki no oto donna ni tsuyoi kaze ga boku wo saratte mo Cynthia toki wo koete egao ni modoreru kara kokoro utae chuu wo tsutae boku wo matsu sora ni hibike ring for Cynthia.

Shizukesa koe ga chuu wo matta sora ni wa aoi suisei ochita michibikareta tsuki no uragawa yuushuu ga hirogaru kyoukaisen koeru you ni genjitsu tounoite yuku kyou wo wasure asu wo wasurete mi wo yoseta nakigao.

Zutto nariyamanai no wa hikari, kagayaki no oto tooku no sora.

La Luce di Cynthia

Quello che non smette mai di diffondersi è il suono splendente della luce

che brilla nel cielo lontano.

Mentre una voce calma danzava nell’aria

una cometa blu è caduta nel cielo

ed è stata guidata verso l’altro lato della luna da un suono malinconico

la realtà si sta allontanando come se avesse superato una linea di confine

dimenticando oggi e domani, con il volto pieno di lacrime, cerchiamo di sostenerci a vicenda.

Questo è diventato il punto d’intersezione fra i nostri destini

mentre ispira fiducia, riflette lentamente un’illusione.

Quello che non smette mai di diffondersi è il suono splendente della luce

non importa con quanta forza mi possa sbalzare via il vento

Cynthia, io supererò la barriera del tempo per recuperare il tuo sorriso

canterò con tutto il cuore diffondendo l’eco della mia voce nel cielo in cui tu mi attendi

risuonerà per Cynthia.

La mia voce intensa attraversa il cielo

e i sogni che ho raccolto iniziano a fuoriuscire

ieri avevo giurato che avrei continuato a ridere, ma i miei occhi iniziano già a vedere offuscato.

La nostra destinazione è stata ostacolata da una verità nascosta

spaventata, ho proiettato un’illusione sperando di poter cambiare il futuro.

Io ho sempre creduto nel suono che ridipingerà il cielo notturno

anche se riuscivo a sentirlo solo debolmente in lontananza

Cynthia, io supererò la notte per trasmetterti i miei sentimenti

proietterò la mia voce e illuminerò il domani, facendola echeggiare nel cielo in cui tu mi attendi

risuonerà per Cynthia.

Le stelle sparse nel cielo color indaco sono davvero luminose

e ciò che le ha rese così brillanti è stata la felicità di poter stare insieme a te.

Quello che riesco a sentire anche oggi è il suono splendente dei sogni

che brilla nel cielo lontano.

Quello che non smette mai di diffondersi è il suono splendente della luce

non importa con quanta forza mi possa sbalzare via il vento

Cynthia, io supererò la barriera del tempo per recuperare il tuo sorriso

canterò con tutto il cuore diffondendo l’eco della mia voce nel cielo in cui tu mi attendi

risuonerà per Cynthia.