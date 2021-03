testi sigle ost – SWORD ART ONLINE (saga) – seconda parte

ADAMAS

Taigi meibun ni shibire kirashita

kujuu no yami dogou no uzu no naka

hajimari ni kodoku wa tsukimono sa.

Shimensoka demo kabe wo buchiyabure

kitai hazure kazamuki kakimawase

kasoku shite yuku maguma no kodou tashikamete susume.

Niya tsuita shinigami no yobu koe ga suru

“Do you believe yourself?”

boku wa hajimatta eikou no gooru wo mitai no sa.

SHiNY SWORD MY DiAMOND kanashimi to negai no kesshoutai ni

bokura shimei wo chikau sorezore no hikari wo mezashite iku

nando datte tachiagatte boku wa kyou made kitan da

It’s TiME ikko no inori ga kakumei no kakushou saa kagayake.

Ase to namida mistake mitsu no aji?

Haiena no daekimamire hedoro no michi.

Garasu saiku takumi ni hodokoshita

hyaku karatto? Kirameki ni (FAKER!!)

Tokimeku hodo mabushii kiseki wo sekai ga matteru.

SHiNY SWORD MY DiAMOND junsui to kibou no kesshoutai ni

OH SHiNE ON MY TEARS tsuyosa no hikari wo himete iru

magaimono to arasou jikan wa boku ni wa nai sa

konshin no kouseki migaita kukkyou no kunshou moetsukiru made.

No way to prove just follow through! (DON’T BLOCK MY WAY!!)

Don’t break it now! (NO!!) Breaking (NO!!) (MAKE ME BRAVE!!)

When you pull out the sword, the end begins (BLESS YOU)

Mamoritai mono mamorinuku dake.

No way to prove just follow through! (DON’T BLOCK MY WAY!!)

So I will keep on (GO)ing!! Keep on (GO)ing!! (ViCTORY!!)

Bokutachi no “core” kakagete.

SHiNY SWORD MY DiAMOND kanashimi to negai no kesshoutai ni

bokura shimei wo chikau sorezore no hikari wo mezashite iku

nando datte tachiagatte bokura ashita wo yukun da

It’s TiME ikko no inori ga kakumei no kakushou saa kagayake

ima wo kagayake.

It’s TiME It’s TiME “ADAMAS”