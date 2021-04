testi sigle ost – YU-GI-OH! (saga) – seconda parte

Masterpiece

Ame no hi mo kaze no hi mo gokkan no fubuki mo shakunetsu no taiyou mo

subete hibi wo irodoru zairyou hekotarenaide ishi to ai wo

kimi ga kureta yasashisa wa kibishisa

butsukaru koto de shitta modokashisa

chigai wo mitomeru koto de hajimaru juuoumujin odore tenchikaibyaku.

Hontou wa sabishikatta kimi ni au made wa

hitori de iru hou ga kiraku nanda tte uso tsuite ita.

Suki na hon mo shumi mo marude awanai kedo

kimi dake da yo unazuite kureta no wa.

Yorokobi to kanashimi to ikari to

do to re to mi to fa to so to ra to shi to do

chigawanakya dekinai haamonii to shinario.

Daremo onaji ja nai

sore koso ga ikiteru imi dakara

toki to shite dashita oto ga fukyouwaon demo

dakara akiramenai shinjinukeru tsuyosa de

tadoritsukeru sekai no hate de kimi to miru keshiki ga shinjitsu nanda.

Hontou wa sagashite ita kimi ni au made wa

tsunagu tame no tenohira ga sugu soba ni aru koto.

Butsukariau koto wa totemo kowai kedo

kokoro no soko kara warai aitai.

Aka, ao, ki to shiro to kuro to

daichi to umi to sora to uchuu to

chigawanakya mienai fuukei to shinario.

Daremo hitori ja nai

sorezore no monogatari kasanereba

utsuri kawatteku kisetsu mayotta to shite mo

sono te wo hanasanai shinjinukeru tsuyosa de

aruite yuku tabi no tochuu kimi to miru keshiki ga shinjitsu nanda.

Rimitto supiido de ikimasu Knock

kimi to ano hi kawashita yakusoku

oboetemasu ka? Katatta yume

iroase wa shinai Wonderful deizu

hi no sasu hou e tsuyoku fumidashita

tomoni nagashita kuyashi namida

hibi kattou shinagara kakutou

gyakkyou datte warae rakushou.

Dandan to tsuyoku naru kesshin

zenshin zenshin tsuchikau seishin

fumareta tte tachiagatte kou

otentosama ni arigatou

sou bokura wa itsumo tsunagatterun da

onaji hoshi no ue ikiterun da

piisu & piisu awase yukou

kagayake masutaapiisu.

Onaji asa wo onaji yoru wo sugoshite chigau koto wo kanjite mo

daiji nano wa onaji sora wo mite iru koto itsudatte.

Daremo onaji ja nai

sore koso ga ikiteru imi dakara

toki to shite dashita oto ga fukyouwaon demo

dakara akiramenai shinjinukeru tsuyosa de

tadoritsukeru sekai no hate de kimi to miru keshiki ga shinjitsu nanda

kimi to mita keshiki ga shinjitsu nanda.

Ame no hi mo kaze no hi mo gokkan no fubuki mo shakunetsu no taiyou mo

subete hibi wo irodoru zairyou hekotarenaide ishi to ai wo

kimi ga kureta yasashisa wa kibishisa

butsukaru koto de shitta modokashisa

chigai wo mitomeru koto de hajimaru juuoumujin odore tenchikaibyaku.