testi sigle ost – MAHOU SHOUJO LYRICAL NANOHA – seconda parte

Pleasure treasure

Kaze wo oyogu tori no haoto

manete haneta asa no hodou

kimi no hitomi utsuru sekai

kinou made to nanika chigau.

Donna namida mo hikari ni kawaru no

kitto futari ga deaeta himitsu ga aru.

Smile on me kirari to

Smile on you totsuzen

nandatte ima kara

dekichaisou ne.

Shine on me kanarazu

Shine on you shinjite

hontou no mirai ga

soba ni aru koto.

Pleasure (pleasure) treasure (treasure) kono te de (sugu ni)

Pleasure (pleasure) treasure (treasure) dakishimeyou.

Aenai hi wa hana mo shizumu

Heart ga hanbun mitai de

kimi to issho ni iru jikan ga

dore mo minna kiseki nano ne.

Datte hitori ja jibun mo mienai

kitto kotae wa kimi nara kizuiteru wa.

Smile on me kirari to

Smile on you sou desho

naitatte tsugi kara

ganbaresou de.

Shine on me kanarazu

Shine on you shinjite

daijoubu tobira wa

ikura demo aru.

Pleasure (pleasure) treasure (treasure) sono te de (zutto)

Pleasure (pleasure) treasure (treasure) dakishimete.

Kakete yuku saka no mukou ni

taiyou mo hoshizora mo mieru kara.

Smile on me kirari to

Smile on you totsuzen

nandatte ima kara

dekichaisou ne.

Shine on me kanarazu

Shine on you shinjite

hontou no mirai ga

soba ni aru koto.

Pleasure (pleasure) treasure (treasure) kono te de (sugu ni)

Pleasure (pleasure) treasure (treasure) dakishimeyou.