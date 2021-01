testi sigle ost – MAHOU SHOUJO LYRICAL NANOHA – prima parte

Little Wish ~lyrical step~

Make a little wish korondari mayottari suru keredo

anata ga ite kureru kara watashi wa egao de imasu genki desu.

Ah serofan no umi wo koe mori wo koe

gin no kaze wo nukete tarinai mono sagashiteta

ah jiorama no machi de tada naiteta no

ano hi sashidasareta atatakai te ni au made.

Yureru tsukihi no naka de manazashi wo kanjiteta wa

nee himitsu no kagi wo yatto yatto mitsuketa no.

Make a little wish remon iro no tsuki no shizuku atsumete

anata no yuku sono michi wo yasashiku terashite itai

make a little wish chiisakute mo dekiru koto ga nai ka na

anata ga ite kureru kara watashi wa egao de imasu genki desu.

Ah utsumukanaide yukou daijoubu

ano hi sashidasareta yuuki ga kono te ni aru yo.

Mabataki wo suru tabi ni yasashisa ga mata umareru

nee konna itoshisa zutto zutto sodatetai.

Make a little wish remon iro no tsuki no shizuku matotte

kirari kagayaite itai anata no genki de itai

make a little wish ame no hi mo nemurenai yoake ni mo

anata ga ite kureta kara tobikiri egao de ita no konna fuu ni.

Hanarete ikiru toki mo shinjiru mono ga aru kara

nee kokoro wa itsumo kitto kitto hitotsu da ne.

Make a little wish remon iro no tsuki no shizuku atsumete

atatakai namida ni shite egao no supaisu ni shiyou

make a little wish korondari mayottari suru keredo

anata ga ite kureru kara watashi wa egao de imasu genki desu.