testi sigle ost – MAHOU SHOUJO LYRICAL NANOHA – videogames

Share the world

Sagashiteta konna deai

atarashii monogatari ga

ugokidashisou na yokan

me ni utsuru keshiki ni

mune ga takanaru.

Kanaetai negai da toka

kotaetai omoi ga aru.

Kokoro no tobira hiraite

saa issho ni ikou.

Kitto

hajimari wa itsudatte

kantan de ii

namae yonde

te to te wo tsunageba hora.

Share the world

with you yakusoku shiyou

kimi no koe ga sora ni hibiku.

Wish my dream

with you habataite yuku

ashita dake mitsumete.

Share the world

with you furikaeranai

karadajuu ni kaze wo kanjite.

Trust my heart

with you kakenukete yuku

miwataseba hirogaru sekai

kimi to issho nara…

tsuyoku nareru.

Yumemiteta konna deai

atarimae no mainichi ga

tokubetsu na jikan ni naru

takaramono ga sukoshi zutsu

fuete yuku.

“Arigatou” todoketakute

“soba ni itai”

Tsutaetakute.

Sukoshi no yuuki dashitara

sekai ga mawaridasu.

Kitto

issho nara yorokobi mo

kanashimi sae mo

tamerawazu ni

kokoro wo tsunageba hora.

Share the world

with you kono shunkan wo

mune ni kizande doko made mo.

Wish my dream

with you oikaketetai

hikari dake mitsumete.

Share the world

with you nigiri kaeshita

sono te no nukumori wo shinjite.

Trust my heart

with you dakishimete yuku

imamade to korekara no koto

kimi to issho nara…

egao ni naru.

Hitotsu ni kasanatte

wakeatta kokoro wa.

Jibun igai no dareka no koto wo

omou kimochi de kagayakidasu.

Hajimari wa itsudatte

kantan de ii

namae yonde

te to te wo tsunageba hora.

Share the world

with you yakusoku shiyou

kimi no koe ga sora ni hibiku.

Wish my dream

with you habataite yuku

ashita dake mitsumete.

Share the world

with you nigiri kaeshita

sono te no nukumori wo shinjite.

Trust my heart

with you dakishimete yuku

imamade to korekara no koto

kimi to issho nara…

egao ni naru.