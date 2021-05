videogames – MARIO BROS.

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Mario Burazazu – (マリオブラザーズ )

Titolo internazionale: Mario Bros.

Genere: Platform a livelli con schermata fissa

Piattaforma: Arcade, NES,Commodore 64, Amstrad CPC, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari 8-bit, ZX Spectrum, NEC PC-8801,Game Boy Advance.

Supporto: Cartuccia

Anno di uscita: 1983

Paese: Giappone

Giocatori: 1 (2 con un secondo controller)

Classificazione PEGI:+ 3 anni

Produttore: Nintendo

Pubblicazione: Nintendo

Direzione: Shigeru Miyamoto

Titolo in Italia: Mario Bros.

Anno di pubblicazione in Italia: 1985

Lingua: Inglese

TRAMA

Mario e Luigi sono due fratelli idraulici che mentre stanno riparando dei tubi lo trovano invaso da strane tartarughe e nemici; con i due che dovranno scacciare gli invasori e salvarsi.

SPECIFICHE DI GIOCO

Platform a Livelli con schermata fissa (aumentando il livello aumenteranno il numero dei mostri ma non lo schema delle piattaforme dello stesso) il cui scopo è quello di liberare lo schermo dai vari nemici (senza morire) calciandoli fuori dallo schermo, raccogliendo anche dei Bonus, fino ad arrivare al livello finale.

Particolarità del gioco è il tasto POW al centro dello schermo che stordisce i nemici ma che si ricarica in modo non rapidissimo dopo averlo usato.

Punteggio

Ogni azione vale un determinato numero di punti:

Ribaltare un nemico: 10 punti.

Calciare fuori dallo schermo un nemico: 800 punti. Calciando fuori dallo schermo più nemici in un colpo solo, il valore sale a 1600, 2400.

Monete: 800 punti.

Sconfiggere un mostro di ghiaccio: 500 punti.

Eliminare una sfera di fuoco bianca (saetta): 200 punti.

Eliminare una sfera di fuoco rossa (vampa): 1000 punti.

Raccogliere tutte le 10 monete nel livello bonus: 5000 (la prima volta), 8000 (le volte successive).

CURIOSITA’

– Il gioco è un seguito/Spin Off di Donkey Kong ed è il primo gioco della serie Mario (ma non il primo con l’idraulico rossoblu protagonista)

– Il gioco fa debuttare il personaggio di Luigi.

– Sono usciti diversi remake del gioco con una grafica migliorata come all’interno di Super Mario Bros deluxe per SNES e Mario Bros. Classic per Game Boy Advance, quest’ultimo con bonus e livelli Extra.

– Il blocco POW appare come oggetto utilizzabile in molti giochi successivi, come Super Mario Bros. 2, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii, “Super Mario 3D World”.

– In Super Smash Bros. Brawl è presente un campo di combattimento che possiede l’aspetto e le caratteristiche del primo livello di Mario Bros.

– In Super Mario 3D World appare una modalità da sbloccare alla fine del gioco chiamata Luigi Bros, una versione di Mario Bros. in cui il protagonista è Luigi, per celebrare l’Anno di Luigi tenutosi dal 2013 al 2014.

RECENSIONI