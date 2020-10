anime – DETECTIVE CONAN: L’UNDICESIMO ATTACCANTE (Meitantei Conan Movie 16: 11 Nin-me no Striker) – di Kobun Shizuno

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Meitantei Conan Movie 16: 11 Nin-me no Striker – (劇場版 名探偵コナン 11人目のストライカー)

Titolo internazionale: Detective Conan Movie 16: The Eleventh Striker

Genere: film d’animazione – avventura, mistero, giallo

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Durata: 110 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012

Tratto: 16 film tratto dalla serie tv “Detective Conan“, a sua volta ispirato dall’omonimo manga.

Director: Kobun Shizuno

Chief Director: Yasuichiro Yamamoto

Character design: Masatomo Sudō

Music: Katsuo Ono, Ken Miyazawa

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Detective Conan – L’undicesimo attaccante

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Trasmissione: Italia Uno

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray da De Agostini e CG Home Video

Sigle:

Ending Theme:

“Haru Uta” by Ikimonogakari

nella trasmissione televisiva sono state usate le sigle della serie tv

TRAMA

Un uomo misterioso ha intenzione di far saltare in aria delle bombe posizionate in un grande stadio, proprio dove si sta giocando un’importante partita della lega di calcio giapponese. L’esplosione causerebbe moltissime vittime tra gli spettatori, e l’unico modo per impedirlo è risolvere un indovinello, che lo stesso criminale ha lasciato al detective Kororo. Una sfida a tempo che metterà a dura prova Conan…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Monica Bonetto: Conan Edogawa

Davide Garbolino: Shinichi Kudo

Debora Magnaghi: Ran Mori

Oliviero Corbetta: Kogoro Mori

Maurizio Scattorin: Hiroshi Agasa

Federica Valenti: Ai Haibara

Patrizia Scianca: Ayumi Yoshida

Luca Bottale: Genta Kojima

Cinzia Massironi: Mitsuhiko Tsuburaya

Laura Brambilla: Sonoko Suzuki

Riccardo Rovatti: Juzo Megure

Francesco Orlando: Wataru Takagi

Paola Della Pasqua: Miwako Sato

Claudio Moneta: Ninzaburo Shiratori, Kengo Nakamura

Diego Sabre: Kazunobu Chiba

Lorenzo Scattorin: Misao Yamamura, Kazumasa Nakaoka

Marcella Silvestri: Azusa Enomoto, Miyuki Tabeta

Paolo Sesana: Shinzo Yamamori, Seiji Miyane

Renata Bertolas: Kaoru Koda

Marco Pagani: Keiichi Motoura

Renata Bertolas: Tomofumi Motoura

Alessandro Zurla: Ryosuke Sakaki

Massimo Di Benedetto: Hideo Akagi

Matteo Zanotti: Ryusuke Higo

Marco Benedetti: Takahiro Sanada

Federico Zanandrea: Yasuhito Endo

Marco Balzarotti: Yasuyuki Konno, Kazuyoshi Miura

OPERE RELATIVE

Manga

– Detective Conan – opera capostipite

– Detective Conan Special Case – brevi storie auto-conclusive dedicate a Conan, disegnate sia da Aoyama sia da altri autori

Serie tv:

– Detective Conan – serie tv

Film d’animazione:

1) Detective Conan: Fino alla Fine del Tempo

2) Detective Conan: l’Asso di Picche

3) Detective Conan: l’Ultimo Mago del Secolo

4) Detective Conan: Solo nei tuoi Occhi

5) Detective Conan: Trappola di Cristallo

6) Detective Conan: il Fantasma di Baker Street

7) Detective Conan: La mappa del mistero

8 ) Detective Conan: Il mago del cielo d’argento

9) Detective Conan: La strategia degli abissi

10) Detective Conan: Requiem per un detective

11) Detective Conan: L’isola mortale

12) Detective Conan: La musica della paura

13) Detective Conan: … E le stelle stanno a guardare

14) Detective Conan – La nave perduta nel cielo

15) Detective Conan – Il quarto d’ora di silenzio

17) Detective Conan – L’investigatore privato nel distante mare

18) Detective Conan – Il cecchino da un’altra dimensione

19) Detective Conan – I girasoli infernali

20) Detective Conan – L’incubo più buio

21) Detective Conan – La lettera d’amore scarlatto

Special/Oav

– Lupin Terzo vs Detective Conan il film

– Lupin III vs Detective Conan

Live action

– Meitantei Conan 1: Kudo Shinichi he no Chosenjo – film live

