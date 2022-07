manga – BARBARITIES – di Tsuta Suzuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Barbarities – (バーバリティース)

Titolo internazionale: Barbarities

Autrice: Tsuta Suzuki

Genere: drammatico, storico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2022

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Barbarities

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, 7,90 €

Traduzione: Elvira Mannoia

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Nelle terre di Lorrain il giudice Lord Montague è una persona seria e incorruttibile, per questo riceve minacce di morte dopo ogni processo. Il re, preoccupato, fa arrivare dal regno vicino il Visconte Adam Cunning per fargli da scorta.

Peccato che Adam sia sì un ottimo soldato, ma che venga da un paese dove c’è libertà sessuale e sentimentale, infatti è un libertino che combinerà non pochi guai tra la nobiltà.

Infatti a Lorrain, invece, c’è una rigida chiesa che controlla usi e costumi.

Agli occhi di Joel, nipote di Lord Montague, Adam è proprio un barbaro. Ma avrà bisogno del suo aiuto, per fermare un intrigo di palazzo.

