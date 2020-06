manga – BARRAGE (Sensei no Barrage) – di Kohei Horikoshi

A cura di Mari

SCHEDA

Titolo originale: Sensei no Barrage – (戦星のバルジ)

Titolo internazionale: Barrage – Barrage on the Battle Star

Autore: Kohei Horikoshi

Genere: azione, fantascienza, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Barrage

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica a € 4,50

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Il pianeta Industria è diviso da tempo da un lungo conflitto tra esseri umani e alieni. Astro è un ragazzino orfano e povero, che scopre improvvisamente di essere uguale al principe Barrage, l’erede al trono.

Il reale è in fuga dalle guardie, e Astro finisce a causa di un incidente per prendere il posto, anche se i due hanno caratteri completamenti diversi. Astro però nasconde un segreto…

