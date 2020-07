anime – SHIN SHIRAYUKI-HIME DENSETSU PRETEAR – di Kiyoko Sayama

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Shin Shirayuki-hime Densetsu Prétear – (新白雪姫伝説プリーティア)

Titolo internazionale: Prétear: The New Legend of Snow White

Genere: azione, fantasy, magia, reverse-harem, sentimentale

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2001

Tratto: storia originale, ma è una rivisitazione della classica fiaba di Biancaneve.

Director: Kiyoko Sayama

Chief Director: Junichi Sato

Series Composition:

Script:

Character design:

Music:

Studios:

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“White Destiny” by Yoko Ishida

Ending Theme:

“Lucky Star” by Sayuri Yoshida

TRAMA

Himeno è una ragazza di sedici anni il cui unico desiderio è quello di poter avere una vita tranquilla ma, dopo essere andata a vivere col padre nella tenuta della matrigna, accade qualcosa che le cambierà l’esistenza.

Fuggita dal regno di Leafeania dove veniva tenuta prigioniera, la Principessa dei Disastri invia sulla Terra i propri demoni larva, per succhiare l’energia vitale degli esseri umani.

Per scongiurare la catastrofe sette cavalieri, guidati da Hayate, si mettono alla ricerca di Pretear, la principessa bianca della leggenda, dotata di poteri magici in grado di sconfiggere la pericolosa nemica. Pretear si rivelerà essere proprio Himeno! Ma la ragazza accerterà l’incarico?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sayuri Yoshida – Himeno Awayuki

Kousuke Toriumi – Hayate

Akemi Kanda – Mawata Awayuki

Akiko Yajima – Mannen

Kikuko Inoue – Natsue Awayuki

Makoto Naruse – Kei

Misato Fukuen – Hajime

Satsuki Yukino – Mayune Awayuki

Showtaro Morikubo – Gō

Takahiro Sakurai – Sasame

Takehito Koyasu – Tanaka

Tamaki Nakanishi – Shin

Yui Horie – Mikage

Yūji Ueda – Kaoru Awayuki

Yukari Tamura- Yayoi Takata

OPERE RELATIVE

Manga

– Pretear: La leggenda della nuova Biancaneve

LINK relativi all’opera

Altre opere di Kiyoko Sayama presenti sul sito:

RECENSIONI