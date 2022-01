manga – JUUJIKA NO ROKUNIN – di Shiryuu Nakatake

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Juujika no Rokunin – (十字架のろくにん)

Titolo internazionale: Juujika no Rokunin

Autore: Shiryuu Nakatake

Genere: drammatico, psicologico, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (presenza di parecchia violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Shounen Magazine

Volumi: 5 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

La sete di vendetta non accenna a placarsi in Shin. Dopo la morte della sua famiglia, che era l’unico conforto dalla vita tormentata dai bulli, decide di farsi aiutare dal nonno, membro di un’unità segreta ai tempi della seconda guerra mondiale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI