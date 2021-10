manga – ME AND MY WITCH (Boku to Majo no Jikan) – di Shin Arakawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Boku to Majo no Jikan – (ボクと魔女の時間)

Titolo internazionale: Time Between Witch and Me – The Time between the Witch and I – Bad Luck Witch

Autore: Shin Arakawa

Genere: azione, commedia, fantascienza, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Me and My Witch

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2016

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Tsuzuri Enji crede fermamente agli oroscopi, e consulta quotidianamente un sito “Rivela Fortuna” che gli indica l’oggetto del giorno che deve avere con sé per attirare la buona sorte. Una mattina gli viene indicato che sarà una giornata super-fortunata, ma evidentemente qualcosa va storto e Enji viene investito da un camion.

Si risveglia in una sorta di ospedale una settimana dopo, e si trova davanti una ragazza che dice di chiamarsi Hakuu. Ben presto Enji prenderà coscienza di quanto gli è successo… Ha fatto una brutta fine, ma Hakuu, che secondo alcune voci è una potente strega, l’ha curato e gli ha dato un nuovo corpo. Un corpo molto speciale. Ora però Enji ha un debito di cento milioni di Yen, che dovrà risarcire lavorando per lei.

