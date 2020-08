film – STREET FIGHTER: LA LEGGENDA – di Andrzej Bartkowiak

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Street Fighter: The Legend of Chun-Li

Titolo internazionale: Street Fighter: The Legend of Chun-Li

Genere: film – avventura, azione, live action

Rating: adatto a tutti

Durata: 96 minuti

Anno di uscita: 27 febbraio 2009

Paese: Stati Uniti

Tratto: liberamente ispirato alla saga di videogiochi “Street Fighter” della Capcom

Director: Andrzej Bartkowiak

Series composition: Justin Marks

Music: Stephen Endelman

Production: 20th Century Fox

Titolo in Italia: Street Fighter: La Leggenda

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione: trasmesso nei cinema, e poi anche mandato in tv

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla 20th Century Fox

TRAMA

Il film è incentrato su Chun-li, personaggio storico (e famoso) del picchiaduro “Street Fighter”; ma rimaneggiando la sua biografia ufficiale.

Quando era piccola, Chun-li vide il padre rapito da Bison, capo di una organizzazione criminale. Da adulta è poi diventata una pianista di successo, ma non ha mai smesso di pensare al genitore, allenandosi anche di nascosto alle arti marziali.

Un giorno riceve da un ammiratore segreto una pergamena, che la spinge a recarsi a Bangkok, dove forse troverà chi sta cercando…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Kristin Kreuk: Chun-Li

Katherine Pemberton: Chun-Li da bambina

Neal McDonough: M. Bison

Chris Klein: Charlie Nash

Michael Clarke Duncan: Balrog

Taboo: Vega

Elizaveta Kiryukhina: Rose

Robin Shou: Gen

Moon Bloodgood: Detective Maya Sunee

Edmund Chen: Xiang

Josie Ho: Cantana

Doppiatori italiani

Selvaggia Quattrini: Chun-Li

Sara Morucci: Chun-Li da bambina

Mario Bombardieri: Balrog

Fabrizio Pucci: M. Bison

Francesco Bulckaen: Nash

Deborah Ciccorelli: Maya

Francesco Prando: Xiang

Pasquale Anselmo: Gen

CURIOSITA’

Il film doveva essere il primo di una serie di movie monografici dedicati ai vari personaggi della serie ma, visto il flop e i guadagni bassi, l’idea è stata abbandonata.

OPERE RELATIVE

Manga

– Street Fighter: Sakura Ganbaru! – manga

– Street Fighter III – manhua

Anime

– Street Fighter II Victory – serie tv

Live Action

– Street Fighter: Sfida finale – film

– Street Fighter: Assassin’s Fist (2014) – serie tv

– Street Fighter: Resurrection (2016) – serie web

Videogames

– Street Fighter

– Street Fighter II

– Super Street Fighter II X Turbo Revival

– Street Fighter Alpha

– Street Fighter III

– Street Fighter III – 3rd Strike

– Street Fighter IV

– Street Fighter V

