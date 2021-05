film – IP MAN 4 – di Wilson Yip

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ip Man 4 The Finale – (葉問4 完結篇)

Titolo internazionale: Ip Man 4 the Final Chapter

Genere: film – arti Marziali, storico, sentimentale, biografico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Cina

Durata: 105 minuti

Anno di uscita: 2019

Tratto: film biografico basato sulla vita del maestro di Wing Chun Yip Man

Director: Wilson Yip

Production: Mandarin Films Distribution Co., Time Antaeus Media Group

Titolo in Italia: Ip Man 4

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione: Rai 4

Censura: no

Edizione italiana: distribuito in dvd dalla Tucker Film

TRAMA

Dopo la morte dell’amata moglie e la successiva espulsione da scuola del figlio Ip Ching a causa di una rissa, Ip Man decide di accettare l’invito del suo allievo Bruce Lee e di recarsi a San Francisco per valutare la possibilità di farlo studiare negli Stati Uniti.

Qui il maestro di Wing Chun scopre che la comunità cinese non vede di buon occhio che Bruce insegni il Kung Fu alle persone non asiatiche osteggiandolo e sabotandolo e fa la conoscenza di Yonah, un adolescente cinese bullizzata dai suoi compagni di scuola anche perché non americana.

In un clima di razzismo e violenza complicato anche dalle tensioni razziali degli anni 60′ che vede anche il Sergente dei Marines Geddes che reputa il Kung Fu inferiore al Karate e alle arti marziali insegnati nell’esercito, Ip Man non può restare con le mani in mano mentre violenze e ingiustizie accadono davanti a lui.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il nome del Sergente Maggiore Hartman è un probabile riferimento dell’omonimo personaggio del film Full Metal Jacket.

CAST E DOPPIATORI

Attore — Personaggio

Donnie Yen – Ip Man

Danny Chan Kwok-kwan – Bruce Lee

Kent Cheng – Fatso

Scott Adkins – Barton Geddes

Nicola Stuart-Hill – Gabrielle Cox

Jim Liu – Ming

Chris Collins – Karate Instructor

Adrian Wheeler – Mr. Wight

Grace Englert – Becky

Ngo Ka-nin – Leung Kan

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri – Ip Man

Laura Lenghi – Signora Ip

Manfredi Aliquò – Mr. Huang

OPERE RELATIVE

Film

– Ip Man – film, prequel

– Ip Man 2 – film, prequel

– Ip Man 3 – film, prequel

– Master Z: Ip Man Legacy – film, Spin Off

RECENSIONI