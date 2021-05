film – MASTER Z: IP MAN LEGACY – di Yuen Wo Ping

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Ye Wen wai zhuan : Zhang Tianzhi – (葉問外傳:張天志)

Titolo internazionale: Master Z: Ip Man Legacy

Genere: film – Arti Marziali, storico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Cina

Durata: 107 minuti

Anno di uscita: 2018

Tratto: Spin Off della saga “Ip Man” diretta da Wilson Yip

Director: Yuen Wo Ping

Production: Mandarin Films Distribution Co., Time Antaeus Media Group

Titolo in Italia: Master Z: Ip Man Legacy

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione: Su Rai 4, nel ciclo di film Estremo oriente

Censura: no

Edizione italiana: no

Trailer



TRAMA

SPOILER SUL FINALE IP MAN 3

Dopo la sconfitta contro il maestro Ip Man per la leadership di miglior maestro di Wing Chun Cheung Tin-chi decide di chiudere la sua scuola di arti marziali e di ritirarsi dalle stesse e cercare di farsi una nuova vita e di crescere suo figlio aprendo un negozio di alimentari.

Una sera mentre sta lavorando salva due ragazze, Julia e Nana da una aggressione; cosi facendo si mette contro la banda di Tso Sai Kit e soprattutto la Triade, che non vede di buon occhio il suo intervento e presenza in città per i suoi piani di espansione di droga e potere.

Pur avendo deciso di non combattere più Cheung Tin, non può restare a guardare indagando fra bar loschi e affrontando agenti corrotti e stranieri senza scrupoli per ripulire la città di anche per dare un futuro pulito da gentaglia di suo figlio.

CURIOSITÀ

– Il film è lo spin-off della serie di film di arti marziali Ip Man, con protagonista il maestro Cheung Tin-chi, interpretato sempre da Zhang Jin e ambientato dopo il termine di Ip Man 3.

CAST

Attore — Personaggio

Zhang Jin – Cheung Tin-chi

Dave Bautista – Owen Davidson

Michelle Yeoh – Tso Ngan Kwan

Tony Jaa – Sadi il Guerriero

Liu Yan – Julia

Xing Yu – Fu

Kevin Cheng – Tso Sai Kit

Chrissie Chau – Nana

Patrick Tam – Ma King-sang

Brian Burrell – comandante in capo di polizia

Philip Keung – Fai

