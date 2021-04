film – DOA Dead or Alive – di Corey Yuen

2 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: DOA: Dead Or Alive

Titolo internazionale: DOA: Dead Or Alive – Dead or Alive: the Movie

Genere: film – azione, arti marziali, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Usa

Durata: 87 minuti

Anno di uscita: 2006

Tratto: molto ispirato liberamente alla saga di videogiochi “Dead or Alive” della Tecmo KOEI, in particolare al 1° capitolo.

Director: Corey Yuen

Series composition: J.F. Lawton, Adam Gross, Seth Gross

Music: Junkie XL

Titolo in Italia: DOA: Dead Or Alive

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Trasmissione in tv: reti Mediaset, Sky

Censura: no

Edizione italiana: uscito in Dvd e in Bluray grazie alla Eagle Pictures

TRAMA

Il Torneo di Dead or Alive è un torneo di arti marziali a cui vengono invitati i più forti guerrieri del mondo, che si affronteranno per il premio di dieci milioni di dollari e soprattutto la gloria.

Non tutti partecipano per il premio in denaro; come Kasumi che decide di lasciare il suo palazzo per cercare il suo fratello scomparso da anni, venendo etichettata come traditrice dal suo clan che cercherà di eliminarla mandandogli contro la sorellastra Ayane o come la ladra Christie che partecipa per rubare il prezioso tesoro dell’isola…

Ma quello che sembrava un semplice torneo si rivelerà più misterioso di quanto sembra con il misterioso Donovan che sembra avere piani diversi dal torneo; che ha un piano per conquistare il Mondo proprio attraverso il DOA; quale sarà questo piano? E chi vincerà il torneo, raggiungendo il suo obiettivo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

CAST

Devon Aoki: Kasumi

Jaime Pressly: Tina Armstrong

Holly Valance: Christie Allen

Sarah Carter: Helena Douglas

Natassia Malthe: Ayane

Eric Roberts: Victor Donovan

Matthew Marsden: Maximillian Marsh

Brian J. White: Zack

Collin Chou: Hayate

Kane Kosugi: Ryu Hayabusa

Derek Boyer: Bayman

Steve Howey: Weatherby

Kevin Nash: Bass Armstrong

Fang Liu: Gen Fu

Ying Wang: Lei Fang

Hung Lin: Hitomi

Song Lin: Brad Wong

Silvio Simac: Leon

Chad McCord: detective

Robin Shou: capo dei pirati

Doppiatori Italiani

Barbara De Bortoli: Tina Armstrong

Domitilla D’Amico: Christie Allen

Myriam Catania: Kasumi

Laura Latini: Helena Douglas

Federica De Bortoli: Ayane

Massimo Lodolo: Victor Donovan

Giorgio Borghetti: Maximillian Marsh

Niseem Onorato: Zack

Corrado Conforti: Hayate

Francesco Pezzulli: Ryu Hayabusa

Wladimiro Grana: Bayman

Francesco Venditti: Weatherby

Roberto Draghetti: Bass Armstrong

Mauro Magliozzi: Leon

CURIOSITA’

– La partita di beachvolley, è un riferimento al videogioco Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball, spin-off della serie originale.

– I personaggi, Maximillian “Max” Marsh, e Weatherby, sono stati creati appositamente per il lungometraggio.

OPERE RELATIVE

Videogames

Serie principale

– Dead or Alive

– Dead or Alive 2

– Dead or Alive 3

– Dead or Alive 4

– Dead or Alive 5

– Dead or Alive 6

Spin-off Xtreme

– Dead or Alive Xtreme

– Dead or Alive Xtreme 2

– Dead or Alive Xtreme 3 Fortune e Venus

Altri titoli

– Dead or Alive Ultimate

– Dead or Alive Dimensions

– The Girls of Dead or Alive: Blackjack

RECENSIONI