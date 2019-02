A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Kingdom Hearts III – (キングダム ハーツIII)

Titolo internazionale: Kingdom Hearts III

Genere: Action/Rpg

Piattaforma: Playstation 4 – Xbox One

Anno di uscita: 25.01.2019 in Giappone – 29.01.2019 in tutto il mondo

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 12

Developer: Square Enix Business Division 3

Publisher: Square Enix

Director: Tetsuya Nomura, Tai Yasue

Producer: Rie Nishi

Designer: Tai Yasue

Artist: Tetsuya Nomura

Writer: Tetsuya Nomura, Masaru Oka

Titolo in Italia: Kingdom Hearts III

Anno di pubblicazione in Italia: 29.01.2019

Lingua: Inglese sottotitolato in italiano

Trailer



TRAMA

Alla luce degli eventi accaduti durante l’esame di Sora e Riku per diventare maestri del keyblade, Yen Sid comunica che la resa dei conti con il Maestro Xehanort, e la sua Vera Organizzazione XIII, è vicina. Sono necessari sette guardiani della luce, per proteggere gli altrettanti cuori di pura luce contro i tredici di tenebre.

Riku e Topolino andranno nel Mondo Oscuro a cercare Aqua, imprigionata li da anni. Axel, tornato ad essere Lea e scopertosi un possessore del keyblade, si allenerà con Kairi presso il Mago Merlino.

Sora invece, che non ha superato il suo esame e ha perso i suoi poteri, dovrà recarsi da Hercules sull’Olimpo per allenarsi. Una volta tornato in forze, dovrà riunirsi agli altri compagni per combattere in questa nuova “Guerra del Keyblade”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Videogames

– Kingdom Hearts

– Kingdom Hearts: Chain of Memories

– Kingdom Hearts II

– Kingdom Hearts Coded

– Kingdom Hearts Mobile

– Kingdom Hearts 358/2 Days

– Kingdom Hearts Birth by Sleep

– Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

– Kingdom Hearts HD 1.5 Remix

– Kingdom Hearts X

– Kingdom Hearts HD 2.5 Remix

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Manga

– Kingdom Hearts

– Kingdom Hearts: Chain of Memories

– Kingdom Hearts II

– Kingdom Hearts Final Mix

– Kingdom Hearts 358/2 Days

