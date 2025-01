light novel – VIOLET EVERGARDEN GAIDEN – di Kana Akatsuki

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Violet Evergarden Gaiden – (ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝)

Titolo internazionale: Violet Evergarden Gaiden

Autori: scritto da Kana Akatsuki e illustrato da Akiko Takase

Genere: light novel – raccolta, drammatico, fantascienza, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2018

Paese: Giappone

Casa editrice: Kyoto Animation – KA Esuma Bunko

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Raccolta di storie brevi su Violet, la Bambola di Scrittura.

Informazioni utili: una delle storie ha fatto da spunto per il film “Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll”.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Violet Evergarden – opera capostipite

Anime

– Violet Evergarden – serie tv

– Violet Evergarden: il film – film d’animazione (con il finale della serie tv)

– Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll – film d’animazione

