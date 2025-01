testi ost – JEEG ROBOT D’ACCIAIO

Susume Ban Ban Ba Ban Susume Ban Ban Ba Ban SUBIN SUTOOMU himitsu no heiki BIRUDO APPU Ban Ban Ban Ban BIRUDO APPU Ban Ban Ban Ban Bara Bara Ban Ban Ban Ba Ban Ba Ban Ban Ban Ban Ba Ban Ban Ude ga tobidasu Ban Ban Ban Hoshi ga tobidasu Ban Ban Ban Kanaku no chikara da koutetsu JIIGU

Dan Da Da Da Dan Da Dan Da Da Dan Dan Da Da Da Dan Da Dan Dan BIRUDO BEESU no Ban Ba Ban Mamori ha tadai Ban Ba Ban Ima ni miteiru jamadai hootoku zenmetsu da

Haitsu hito koe Ban Ban Ban Uki ga tobidasu Ban Ban Ban Ujimi no Hiroshi da koutetsu JIIGU

Oyaji mitekure Ban Ba Ban Ore ha yaru no da Ban Ba Ban Aku o kagiri no Himika ichigoku zenmetsu da

Ude ga tobidasu Ban Ban Ban Hashi ga tobidasu Ban Ban Ban Jishaku no hiroku da koutetsu JIIGU

Ore ga yometera Ban Ba Ban Dare ga yaru no ka Ban Ba Ban Ima ni miteiru Haniwa genjin zenmetsu da

se io cedero’chi proverà?ora i fantasmi Haniwa annienteranno gli indecisi

corri corri

corri corri

veloce come il vento, Big Shooter

BUILD UP

BUILD UP

le braccia si uniscono

le gambe si uniscono

la solenne forza del magnetismo Jeeg d’acciaio

appare mio padre

io provero’

la fine del male, annientero’ la tribu’ di Himika

vai vai

vai vai

Nuckle Bomber, pugno sicuramente mortale

BUILD UP

BUILD UP

il segno della voce di un uomo

le armi si uniscono

l’immortale corpo di Hiroshi Jeeg d’acciaio

BUILD BASE

proteggici strenuamente

ora il grande impero del male annientera’ gli indecisi

affrettati affrettati

affrettati affrettati

arma segreta Spin storm

BUILD UP

BUILD UP

le braccia si uniscono

le gambe si uniscono

la forza della scienza Jeeeg d’acciaio