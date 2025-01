manga – GATE OF NIGHTMARES – di Yoshinori Matsuoka

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Gate of Nightmares – (ゲートオブナイトメア)

Titolo internazionale: Gate of Nightmares

Autore: Yoshinori Matsuoka

Genere: azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Tratto: dal videogioco “Gate of Nightmares”

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Adattamento del videogioco per cellulari di Hiro Mashima e della Square Enix.

Gate of Nightmares è ambientato a Remrias, un mondo che integra il mondo reale con i sogni delle persone. La storia è incentrata su Emma, una “Nightwalker” che può evocare mostri dagli incubi, e Azel, un ragazzo la cui esistenza attrae questi mostri. Quando i loro destini si intrecciano, inizia un’avventura epica.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Videogames

– Gate of Nightmares – opera capostipite

RECENSIONI