light novel – HAI TO GENSOU NO GRIMGAR (Grimgar of Fantasy and Ash) – di Ao Jyumonji

SCHEDA

Titolo originale: Hai to Gensou no Grimgar – (灰と幻想のグリムガル)

Titolo internazionale: Grimgar of Fantasy and Ash

Autore: Ao Jyumonji

Illustrazioni: Eiri Shirai

Genere: light novel – azione, avventura, dark fantasy (isekai)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2013 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Overlap

Volumi: 16 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Seven Seas.

TRAMA

Tenebre, riconosceva soltanto quelle, non sapeva come c’era arrivato. Al suo… al loro risveglio, ricordavano soltanto il loro nome.

Haruhiro e altre persone si risvegliano senza memoria in un nuovo mondo…

