manga – 17 ANNI (17-sai.) – di Seiji Fujii, Youji Kamata

Titolo originale: 17-sai. – (17岁.) – (17岁。女子高生监禁杀人)

Titolo internazionale: 17 years old.

Autori: Storia di Seiji Fujii, Disegni di Youji Kamata

Genere: drammatico, tragico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto e non facilmente sensibile ed impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Manga Action

Tratto: la storia prende spunto (cambiando però alcune cose) su un fatto di cronaca veramente capitato in Giappone: il rapimento della diciassettenne Junko Furuta, avvenuto nel 1988, per colpa di coetanei, che l’hanno poi torturata per giorni. Fino ad allora, nel paese l’età per essere processati era di 18 anni, dopo questi terribili fatti, la piena responsabilità penale fu abbassata a 16, e poi a 14 anni (stesso limite che c’è attualmente in Italia).

Ci sono numerosi siti italiani che parlano di quello che successe (tra cui, ovviamente, Wikipedia), ma raccomando di non leggere se si è troppo impressionabili o sensibili.

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: 17 anni

Anno di pubblicazione in Italia: Febbraio 2020

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €. Disponibile sia l’edizione singola per ogni volume, o il box completo a 27,60 €.

Ogni volume è corredata da approfondimenti, per capire meglio il contesto di quei fatti terribili.

TRAMA

Giappone, anni ’80. Due ragazzi, Hiroki e Takashi, vengono arruolati nella banda del famoso teppista Miyamoto, poco più grande di loro. I senpai (compagni più anziani) cominciano a sfruttarli come complici nei loro crimini dato che, avendo solo 17 anni, non possono essere processati e messi in prigione (prevista dai 18 anni in sù).

Dai furti alle risse, i teppisti passano presto a cose più gravi, come alla violenza sessuale verso le donne.

Fino a quando non arrivano a rapire una ragazza di 17 anni: Sachiko. Portata a casa di Miyamoto, diviene preda di violenze da parte del gruppo.

Ma la cosa più terribile della vicenda, sarà l’indifferenza attorno degli adulti.

