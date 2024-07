anime – OVERLORD 2 – di Naoyuki Itou

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Overlord II – (オーバーロードⅡ)

Titolo internazionale: Overlord 2

Genere:serie tv, – azione, avventura, fantasy, realtà virtuale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2018

Trasmissione: martedì alle 22:30 (JST)

Tratto: dalla light novel (romanzo) “Overlord” di Kugane Maruyama

Regista: Naoyuki Itou

Sceneggiatura: Yukie Sugawara

Character design: Takahiro Yoshimatsu

Musiche: Shūji Katayama

Studio di animazione: Madhouse

Titolo in Italia: Overlord 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione in tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle

Opening:

“Go Cry Go” by OxT

Ending:

“Hydra” by MYTH&ROID

TRAMA

Ainz Ooal Gown, lo stregone non morto precedentemente noto come Momonga, ha accettato il suo posto in questo nuovo mondo. Sebbene presenti somiglianze con il suo amato gioco di realtà virtuale Yggdrasil, racchiude ancora molti misteri che intende svelare, utilizzando il suo potere di sovrano della Grande Tomba di Nazarick.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Patrizio Prata

Traduzione: Ruben Baita

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo – Ainz Ooal Gow

Andrea Colombo Giardinelli – Peter Mauk

Annalisa Longo – Ninya

Beatrice Caggiula – Yuri Alfa

Chiara Francese – Solution Epsilon

Claudio Moneta – Gazef Stronoff

Debora Magnaghi – Albedo

Elisa Giorgio – Clementine

Elisabetta Cesone – Lizzie Bareare

Fabrizio Odetto – Nigun Grid Luin

Federica Simonelli – Narberal Gamma

Federica Valenti – Hamsuke

Francesco Rizzi – Cocytus

Giada Bonanomi – Enri Emmot

Giada Sabellico – Brita

Gianluca Iacono – Brain Unglaus

Giulia Bersani – Lupusregina Beta

Laura Cherubelli – Shalltear Bloodfallen

Laura Valastro – Nemu Emmot

Marco Briglione – Lukrut Volve

Mario Zucca – Khajiit Dale Badantel

Martina Tamburello – Aura Bella Fiora

Massimiliano Lotti – SebasTian

Massimo Triggiani – Demiurgos

Matteo Brusamonti – Dyne Woodwonder

Seb-tiano Tamburrini – Nfirea Bareare

Valentina Pallavicino – Mare Bello Fiore

Veronica Cuscusa – Entoma Vasilissa Zeta

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Overlord – opera capostipite

Anime

– Overlord – serie tv – opera di animazione capostipite

– Overlord 2 – serie tv

– Overlord 3 – serie tv

– Overlord 4 – serie tv

– Overlord Movie 1: Fushisha no Ou – film d’animazione

– Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu – film d’animazione

– Overlord: Ple Ple Pleiades – oav

Manga

– Overlord

