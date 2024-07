MANGA LUGLIO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) GIUGNO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

02 Luglio

CLAYMORE NEW EDITION n. 20

€ 5,90

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 3

€ 5,90

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 3

€ 6,50

RANKING OF KINGS n. 8

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 10

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 8

€ 6,50

THE KING’S BEAST n. 7

€ 5,90

YURI IS MY JOB! n. 9

€ 6,90

09 Luglio

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 15

€ 5,20

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 49

€ 6,50

DIE WERGELDER n. 7

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 27

€ 15,00

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 7

€ 7,50

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 1 – Novità del mese!

€ 7,50

RECORD OF RAGNAROK n. 20

€ 6,50

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 43

€ 5,90

WELCOME TO THE BALLROOM n. 10

€ 5,90

WELCOME TO THE BALLROOM n. 10 – VARIANT COVER EDITION

€ 7,90

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 6

€ 6,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 2

€ 5,90

16 Luglio

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 4

€ 5,90

GUNDAM THUNDERBOLT n. 21

€ 6,50

HAIKYU!! CLUB n. 7

€ 5,20

HERE U ARE n. 5

€ 9,90

KAITO KID – TREASURED EDITION n. 3

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – WORLD HEROES’ MISSION – ANIME COMICS

€ 12,90

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 15

€ 9,00

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 3

€ 7,50

TOWER OF GOD n. 14

€ 12,90

X6 – CRUCISIX n. 4

€ 6,50

27 Luglio

A COUPLE OF CUCKOOS n. 11

€ 5,90

A WHITE ROSE IN BLOOM n. 2

€ 6,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 21

€ 5,90

EDENS ZERO n. 23

€ 5,50

GACHIAKUTA n. 7

€ 5,20

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 26

€ 6,50

MARRIAGETOXIN n. 4

€ 6,50

ONE PIECE n. 108

€ 5,20

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 3

€ 12,90

PETSHOP OF HORRORS n. 3

€ 9,00

QUEEN’S QUALITY n. 20

€ 5,20

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 11

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 9

€ 6,50

SUZUME n. 2

€ 6,90

TALES OF WEDDING RINGS n. 14

€ 6,50

THE BOXER n. 8

€ 13,90

WITCH WATCH n. 8

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

04 Luglio

Boy’s Abyss 13

7,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 20

7,50 €

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 6

7,90 €

Yawara! 8 – nuova edizione

15,00 €

Spring Storm and Monster 1 + Ma Che Sfacciato! 23 Bundle

14,00 €

Abara – Master Edition – Novità del mese!

18,00 €

Biomega – Master Edition 1 – Novità del mese!

18,00 €

Biomega – Master Edition 2

18,00 €

Biomega – Master Edition 3

18,00 €

Biomega + Abara Master Edition

72,00 €

Ristampe:

– Elden Ring la via per l’albero madre 1

– Jujutsu Kaisen numeri 1, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

– Chainsaw Man numeri 6, 10, 12, 15

11 Luglio

Thunder3 1 – Novità del mese!

7,00 €

Noragami 27 – ultimo numero!

5,50 €

Demon Slave 15

5,20 €

Shy 17

5,20 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 12

5,50 €

Undead Unluck 16

5,20 €

Sakamoto Days 14

5,20 €

Shangri-La Frontier Expansion Pass 15

8,20 €

Shangri-La Frontier 15

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 16 – nuova edizione

5,20 €

Sakura, Saku 9

5,20 €

Honeko Akabane’s Boyguards 1 – Novità del mese!

5,20 €

18 Luglio

Cold Lonely Death 4

7,00 €

True Beauty 12

14,90 €

Blue Lock 25

7,00 €

Mi Togli il Respiro 4

7,00 €

Hirano e Kagiura 4

7,00 €

Ennead 5

15,00 €

Bakuman! 9

7,50 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 9

15,00 €

Uncle From Antoher World 6

7,00 €

Sanda 3

7,50 €

Bless 3

7,00 €

Jinbocho Sisters 2

7,00 €

Yawara! 9 – nuova edizione

15,00 €

The Ichinose Family’s Deadly Sins 2

7,50 €

Thunder3 2

7,50 €

Kokuhaku – Confession – Novità del mese!

7,90 €

Cold Blue, Hot Red 1 – Novità del mese!

7,50 €

Blue Sky Complex 9

7,00 €

25 Luglio

My Home Hero 20

7,00 €

Giant Killing 60

5,50 €

La Leggenda di Arslan 19

5,90 €

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 10

7,90 €

Jumbo Max 8

7,50 €

The Witch and the Beast 10

7,00 €

Ken il guerriero. Hokuto no Ken. Extreme edition 1 – Novità del mese!

7,50€

Billy Bat Box – Vol. 16-20

37,50€

Billy Bat 16

7.50€

Billy Bat 17

7.50€

Billy Bat 18

7.50€

Billy Bat 19

7.50€

Billy Bat 20 – ultimo numero!

7.50€

Ristampe:

– Sidooh 25

– Naruto il Mito numeri 24, 57, 59

– Fire Force 14

– One-Punch Man numeri 17, 21, 22

– Death Note 11

– J POP –

03 Luglio

DanDaDan 13

Insomniacs After School 11

Skip & Loafer 7

Danmachi – Sword Oratoria 24

I Quattro Fratelli Yuzuki 13

Kemono Jihen 20

The War Of Greedy Witches 7

Crazy Food Truck 3

10 Luglio

Smoking Behind the Supermarket with you – Novità del mese!

Mr. Villain’s Day Off 1 – Novità del mese!

Summer Ghost 1 – Novità del mese!

Tokyo Higoro 1 – Novità del mese!

Wet Sand 2

Call Of The Night 15

Medalist 8

Takahashi del negozio di biciclette 3

17 Luglio

L’essenza di una musa Box 1-3 – Novità del mese!

The Legend of Zelda – Link of the past – Novità del mese!

La Luna e l’Acciaio 4

Lei e il suo cane da guardia 6

Rosen Garten Saga 4

Shota Oni 2

Under Ninja 11

24 Luglio

Il mio matrimonio felice 1 – Light Novel – Novità del mese!

Il Paese di sabbia e di scaglie azzurre – Novità del mese!

Sword Art Online – Phantom Bullet 4

Kingdom 64

My Charms Are Wasted 8

Smile Down The Runway 21

31 Luglio

Oshi No Ko – Il romanzo: Spica, la prima stella della sera – Novità del mese!

Oshi no ko – My Star 14

B-Komachi Collection Box

(Oshi no Ko Romanzo + Oshi no Ko 14 variant limited)

Gaku 7

Saint Seiya Next Dimension 14

L’essenza di una musa 1 – Novità del mese!

– MAGIC PRESS –

Skip Beat 40

6,90€

La mia maledetta vampira 5

Le due facce di Tamon 3

Insieme per Sempre 3

36000 secondi al giorno 10

The Crimson Spell 3

7,50€

The Eminence in Shadows: Side Story

L’epica ascesa del domatore fuorilegge 4

– FLASHBOOK –

Chicken or Beef? 2

5,90€

Un tocco di blu 5

6,50€

– GOEN –

(uscite non comunicate – non escono volumi nuovi da Aprile)

– DYNIT –

Red Cat Ramen 3

12,90 €

– HIKARI –

(in aggiornamento)

– COCONINO PRESS (DOKU) –

PLASTIC GIRL – Novità del mese!

Usamaru Furuya

LA BELVA NELL’OMBRA – Novità del mese!

Baron Yoshimoto

MAIWAI 9

Minetaro Mochizuki

– SALDAPRESS –

Kuma kuma kuma Bear 6

7,50€

– JUNDO –

SHENZE n. 3 – ultimo numero!

€ 9,90

– DOKUSHO EDIZIONI –

MUSHOKU TENSEI: JOBLESS REINCARNATION 1 – Light Novel – Novità del mese!

€ 9,90