Uscite MANGA e MANHWA – LUGLIO 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

05 Luglio

A COUPLE OF CUCKOOS n. 4

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 9

€ 5,90

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 5

€ 5,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 11

€ 9,95

KAMISAMA KISS NEW EDITION n.7

€ 9,00

RANKING OF KINGS n. 2

€ 6,90

SCUM’S WISH n. 5

€ 6,50

SEIRI-CHAN n. 4

€ 14,00

THE KING’S BEAST n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 3

€ 6,50

THE TWO LIONS – Novità del mese!

€ 7,50

12 Luglio

BORN TO BE ON AIR! n. 9

€ 6,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 37

€ 6,50

DRAGON BALL SUPER – SUPER HERO – ROMANZO – Novità del mese!

€ 15,00

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 15

€ 15,00

GATE n. 17

€ 6,50

GIGANTIS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

MIRACLE GIRLS n. 4

€ 8,00

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 22

€ 5,90

SUMMER TIME RENDERING 2026: LA CASA DEL DELITTO PARADOSSALE – Novità del mese!

€ 6,50

ULTRAMAN n. 16

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 4

€ 5,90

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 2

€ 6,50

19 Luglio

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 5

€ 6,50

FROM THE RED FOG n. 4

€ 6,50

GUNDAM THUNDERBOLT n. 19

€ 6,50

HAIKYU! CLUB n. 1 – Novità del mese!

€ 5,20

HAIKYU!! COLLECTION n. 5

€ 31,20 – Contiene Haikyu!! voll. 25-30.

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 9

€ 9,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 7

€ 12,00

SWEET HOME n. 7

€ 12,90

THE BOXER n. 3

€ 13,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 11

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Giugno

Demon Slave 2

5,20 €

True Beauty 3

14,90 €

Kei x Yaku: Dangerous Buddy 2

3,99 €

Spriggan – Cofanetto NN. 9/12

30,00 € – contiene i numeri da 9 a 12 – il volumi sono anche disponibili singolarmente, a 7,50 €

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 4

12,90 €

Run With the Wind – Cofanetto – Novità del mese!

42,00 € – contiene i numeri da 1 a 6 (serie completa) – il volumi sono anche disponibili singolarmente, a 7,00 €

RISTAMPE

– Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 1

– Vagabond Deluxe 25, 26

– Soil – ristampa dell’intera serie, volumi da 1 a 11

– Sidooh 16

– Seraph of the End 7, 11

06 Luglio

Berserk Collection Serie Nera- Cofanetto 6

27,50 € – contiene i volumi da 26 a 30 – disponibile anche il cofanetto vuoto a 6,90 €

13 Luglio

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 18

7,50 €

Fire Force 33

5,20 €

Chainsaw Man 13

5,20 €

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas: Il Mito di Hades – Nuova Edizione 4

5,20 €

The Elusive Samurai 5

5,20 €

Sakura, Saku 3

5,20 €

Shy 11

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 5

5,20 €

Miraculous – Le Storie di Lady e Chad Noir 1 – Novità del mese!

7,00 €

Sakamoto Days 8

5,20 €

Konosuba! – This Wonderful World 15

5,20 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 6

5,20 €

Trinity Seven 27

5,90 €

Yomi No Tsugai 1 – Novità del mese!

7,00 €

Yomi No Tsugai 1 Variant + Fullmetal Alchemist 1 Variant Bundle – Novità del mese!

14,90 € – Contiene: Yomi no tsugai 1 variant, Fullmetal Alchemist 1 variant

RISTAMPE

– Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 6

– J POP –

05 Luglio

Gaku 1 – Novità del mese!

Kowloon Generic Romance 8

Dungeon Food 11

Violence Action 7

Re: Zero IV – 2

Insomniacs After School 5

Kemono Jihen 17

Overlord 17

Dance Dance Danseur 16

Smile down the runway 15

Danmachi – Sword Oratoria 21

Ottoman 4

12 Luglio

The War of Greedy Witches 1 – Novità del mese!

Komi can’t communicate 28

Frieren – Oltre la fine del viaggio 10

Harahara sensei – Reazioni a catena 1 – Novità del mese!

Dandadan 7

I Am A Hero – Nuova Edizione 16

Radiation House 12

Black Jack 14

Game Of Familia 9

Mononogatari 4

19 Luglio

Il mio matrimonio felice 1 – Novità del mese!

Don’t Call it Mystery 1 – Novità del mese!

Call of the night 9

Twilight of Focus Box 2

BJ Alex Box 17

contiene i numeri 17 e 18

Monster Musume 17

Oshi no ko 9

Servamp 18

Shadows House 12

La via del Grembiule 10

Squalificati – Ranger Reject 7

26 Luglio

Skip & Loafer 1 – Novità del mese!

Re: Zero – The Frozen Bond – Novità del mese!

Medalist 2

I Diari della Speziale 11

Final fantasy Lost Stranger 9

La Nave di Teseo 5

Il mistero di Ron Kamonohashi 6

SAO Novel – Moon Cradle – Novità del mese!

Twilight of Focus – Afterimage Slow Motion – Novità del mese!

Harahara Sensei 2

– GOEN –

Helck 7

6.50€

Reincarnato nel mondo del Re Demone 1 – Novità del mese!

6.50€

Il mondo della morale al rovescio 1 – Novità del mese!

6.50€

Il duca della morte e la domestica oscura 3

5.95€

Corpi solitari 4

6.95€

Sudore e sapone 3

6.95€

Il fiore e il demone 3

5.95€

La vendetta di Masamune 10

6.95€

Star Crossed 4

5.95€

W Juliet 3

5.95€

Pandora In the Crimson Shell: Ghost Urn 6

6.50€

Ristampe:

-Golden Days 3

-Una stanza di felicità 3 e 5

-I Miserabili 7

-Samurai Executioner 1 e 4

– FLASHBOOK –

Cigarette e Cherry 1 – Novità del mese!

5,90 €

Death Hall 22

5,90 €

– MAGIC PRESS –

Adekan 15

€7,90

– DYNIT –

Animal Crossing – New Horizons: Il Diario dell’Isola Deserta 6

12,90

Beck New Edition 12

€12,90

Hoshi in the Girl’s Garden 3

€12,90

I Geni dello Studio Ghibli – Hayao Miyazaki e Isao Takahata

saggio, €20,90

Junket Bank 8

€12,90

Manshu Opium Squad 3

€12,90

Memorie dell’Isola Ventaglio 4

€12,90

Phobia 1 – Novità del mese!

€12,90

PPPPPP 2

€9,90

Shonan Seven Cofanetto – Novità del mese!

serie completa in 17 voll., €103,30

Snowball Earth 4

€12,90

– HIKARI –

Carisma 4

7.50€

Gen di Hiroshima 6

7.50€

Hana l’inaccessibile 2

7.50€

Jinmen 5

7.50€

Onigoroshi 3

€7,50

– SPREA EDIZIONI –

MILA E SHIRO: IL ROMANZO – Novità del mese!

romanzo € 12,90

– JUNDO –

Spider Web 2

€9,90

Of Machines and Beasts 6

€9,90

– HIKARI –

Cura 1 – Novità del mese!

7.50€

Gannibal 9

7.00€

Hana l’inaccessibile 3

7.50€

Irene of Love 1 – Novità del mese!

7.50€

Mother Parasite 3

7.50€

Saiyuki: L’epopea del re scimmiotto 6

7.00€

– BAO –

Dien Bien Phu – True End 3

9.90€

– MANGA SENPAI –

Penguin Rumble 4 – ultimo numero!

€ 7,90

Limbo – Novità del mese!

€ 7,90 – disponibile anche in versione variant

Blinding light 2 – ultimo numero!

€ 7,90

Blinding light Box – Novità del mese!

Cofanetto con i 2 volumi della serie

View 2

€ 6,90

– DOKUSHO –

Mi sono Reincarnato in uno Slime 3

€13,00

Ristampe:

-Mi sono Reincarnato in uno Slime 1 – normale e variant