Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani) AGOSTO 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

02 Agosto

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n. 4

€ 6,50

ONE PIECE n. 105

€ 5,20

QUEEN’S QUALITY n. 18

€ 5,20

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

WITCH WATCH n. 2

€ 5,90

WORLD TRIGGER n. 25

€ 5,20

09 Agosto

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 19

€ 5,90

BUNDLE – THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES (MANGA VOL.4 + ROMANZO) – Novità del mese!

€ 22,90

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES – ROMANZO – Novità del mese!

€ 18,90

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 4

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 10

€ 5,90

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 9

€ 6,50

FISH SOCIETY – Novità del mese!

€ 9,90

GIGANTIS n. 2

€ 6,50

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 20

€ 6,50

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 8

€ 9,00

MAO n. 15

€ 5,20

MY SON IS PROBABLY GAY n. 5

€ 6,90

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 3

€ 6,50

16 Agosto

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 38

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 16

€ 15,00

MIRACLE GIRLS n. 5

€ 8,00

OLYMPIA KYKLOS n. 7

€ 6,90

RECORD OF RAGNAROK n. 16

€ 6,50

TRILLION GAME n. 4

€ 6,90

VANISHING MY FIRST LOVE n. 6

€ 6,50

23 Agosto

A SIGN OF AFFECTION n. 7

€ 5,90

A SIGN OF AFFECTION n. 7 – LIMITED EDITION CON LIBRETTO SPECIALE

€ 9,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 12

€ 9,95

L’INNOMINABILE SORELLA n. 6

€ 6,50

LET’S HAIKYU!? n. 2

€ 5,20

MASHLE n. 12

€ 5,20

PROMISE CINDERELLA n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 14

€ 9,90

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 4

€ 12,90

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 7

€ 26,00

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 6 – BOX VUOTO

€ 3,50

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 7 – BOX VUOTO

€ 3,50

TOKYO ALIENS n. 5

€ 6,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 39

€ 5,20

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Agosto

The Elusive Samurai 5

5,20 €

Berserk Deluxe 4

50,00 €

Yasha 2

16,00 €

Ristampe:

– Happy! – volumi da 1 a 5 – 13,90 €

– Naruto 4 – 5,20 €

– Naruto il Mito 5 – 5,20 €

10 Agosto

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 21

5,20 €

Agente 008 numero 20

5,20 €

Star Wars: Guardian dei Whill – Novità del mese!

5,20 €

Assassin’s Creed Dynasty 6

10,00 €

Noragami 26

5,20 €

Gantz:E 5

7,00 €

Undead Unluck 11

5,20 €

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 4

7,00 €

Miraculous – Le Storie di Lady e Chad Noir 2

7,00 € – manga

Demon Slave 10

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 5 – nuova edizione

5,20 €

Moriarty the Patriot 19

5,20 €

Heart Gear 4

5,20 €

Spy x Family 11

5,20 €

Black Clover 34

5,20 €

La Leggenda di Arslan 18

5,20 €

Wind Breaker 3

7,00 €

Ristampe:

– Citrus 5 – 7,00 €

24 Agosto

Ristampe:

– Nana Reloaded Edition – volumi 7, 8 – 7,00 €

– Naruto il mito – volumi 21, 40 – 5,20 €

– Amarsi, Lasciarsi – volumi 11, 12 – 5,20 €

– Vagabond Deluxe – volumi 29, 30 – 7,00 €

– J POP –

02 Agosto

Alice in Borderland Retry – Novità del mese!

Re: Zero – Starting Life in Another World. The Frozen Bond box – Novità del mese!

Sul fondo del cielo – Osamushi Collection – Novità del mese!

BJ Alex 17

Ice Guy & Cool Girl 5

Kakegurui Twin 12

Tableau Gate 25

Under Ninja 8

Harahara Sensei 2

Ottoman 5

RISTAMPE

– I diari della speziale 2, 6 e 8

– Call of the Night 1

USCITE DIGITALI

– Harahara sensei 2

– Under Ninja 8

– World Embryo 5, 6 e 7

09 Agosto

Figli e guai – Osamushi Collection – Novità del mese!

A Cruel God Reigns 4

I Am A Hero – Nuova Edizione 17

La Divisa Scolastica di Akebi 9

Rent A Girlfriend 16

Staygold 4

Dance Dance Danseur 17

Kingdom 59

Mission: Yozakura Family 13

23 Agosto

Hina Change box – Novità del mese!

Il mio Matrimonio Felice 2

L’estate in cui Hikaru è morto 2

Canis 6 – The Speaker IV

I quattro fratelli Yuzuki 8

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 13

Night By Night Monologue – Twilight Out Focus 4

So I’m A Spider, So What? 12

Re: Zero – Starting Life in Another World. The Frozen Bond 1 – Novità del mese!

30 Agosto

Tokyo Revengers Toman Pack 4 (Una Lettera Da Baji + Tokyo Revengers 29)

Initial D 4

Devillady 3

Land Of The Lustrous 12

Tsugumi Project 4

BJ Alex 18

My Dress-Up Darling – Bisque Doll 11

– GOEN –

Corpi solitari 6

6.95€

Un calcio volante al mio demonio 2

6.50€

Ridendo in purgatorio 1 – Novità del mese!

6.50€

– FLASHBOOK –

(non ancora annunciate)

– MAGIC PRESS –

Trattami con dolcezza 11

Scandalo a palazzo – Novità del mese!

– DYNIT –

I Semi dell’Eros 6

12.90€

Proteggere le streghe 2

12.90€

Saturn Return 8

12.90€

The Isekai Doctor 1 – Novità del mese!

12.90€

– HIKARI –

Gannibal 10

7.00€

Gen di Hiroshima 7

7.50€

Hana l’inaccessibile 4

7.50€

Kijin Gahoh – Novità del mese!

18.00€

Onigoroshi 4

7.50€

– ISHI PUBLISHING–

Please! Freeze! Please! – Novità del mese!

14.00 €

– COCONICO PRESS –

Ai tempi di Bocchan 2

22.00€

I fanatici del Gekiga – Novità del mese!

25.00€

– SALDAPRESS –

Sex 4

€14,00