manga – COELACANTH – di Kayoko Shimotsuki

Titolo originale: Coelacanth – (Shiirakansu) – (シーラカンス)

Traduzione letterale: I coelacanth (celacantiformi in italiano, coelacanthiformes in latino), o celacanti, sono un ordine di pesci ossei

Titolo internazionale: Coelacanth

Autrice: Kayoko Shimotsuki

Genere: drammatico, mistero, shoujo, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Friend

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Coelacanth

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: GP manga

4,40 € al volume

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

L’insegnante di matematica di un liceo viene trovato morto, probabilmente assassinato. Appena saputo della notizia, molti studenti si disperano, solo Hisano rimane impassibile, e infatti viene spesso giudicata come una persona fredda.

In realtà anche la ragazza è scossa dal delitto, perchè alcuni particolari le ricordano un drammatico fatto capitato alla sua famiglia 10 anni fa…

