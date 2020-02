anime – LA SQUADRA DEL CUORE – HUNGRY HEART – di Satoshi Saga

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Hungry Heart: Wild Striker – (ハングリーハート Wild Striker)

Titolo internazionale: Hungry Heart: Wild Striker

Genere: serie tv – scolastico, slice of life, sportivo (calcio)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2002

Tratto: dal manga “Hungry Heart” di Yoichi Takahashi (autore anche di “Capitan Tsubasa – Holly e Benji”)

Director: Satoshi Saga

Series Composition: Yoshiyuki Suga

Script: Kentaro Mizuno (15 episodes) Yoshiyuki Suga (37 episodes)

Character design: Kenichi Imaizumi

Music: Nobuyuki Nakamura

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: La squadra del cuore

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Trasmissione in tv: Italia Teen Television – Italia uno – reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non disponibile da noi in home video

Sigle:

sigle giapponesi

Opening Theme:

#1: “2nd Stage” by Kids Alive

#2: “Kiseki no Tsubasa” by Natsuki Kato

Ending Theme:

#1: “Mi Title” by Utaibito Hane

#2: “Tell Tell Bouzu” by KOKIA

#3: “Watashi no Taiyou” by KOKIA

sigla italiana

“La squadra del cuore” di Giorgio Vanni

TRAMA

Kyosuke Kano è un adolescente giapponese appassionato di calcio; che da una parte ammira il fratello maggiore Seisuke che gioca in Italia nel Milan, dall’altra però è stufo di venire sempre paragonato a lui.

Però dopo un evento che lo colpisce molto, Kyosuke abbandona il calcio, si tinge i capelli di rosso, e diventa un teppista; combinandone di tutti i colori.

Ma grazie all’amica Miki, e poi all’incontro con il centrocampista brasiliano Rodrigo e il portiere di origine inglese Koji Jefferson Sakai, Kyosuke pian piano lascerà la cattiva strada per riavvicinarsi allo sport.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il primo episodio fu pubblicato, in Giappone, in concomitanza dei mondiali di calcio nell’estate 2002.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Kyosuke Kano – Corrado Conforti

Miki Tsujiwaki – Federica De Bortoli

Rodrigo – Alessandro Quarta

Kouji Jefferson Sakai – Davide Lepore

Kamata – Fabrizio Vidale

Sako – Francesco Pezzulli

Ichikawa Hiroshi – Marco Baroni

Esaka Masashi – Marco Vivio

LINK relativi all’opera

Materiale su “La squadra del cuore” presente sul sito:

Altre opere di Satoshi Saga presenti sul sito:

Koutetsu Sangokushi serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.