manga – KIRARA – di Toshiki Yui

SCHEDA

Titolo originale: Kirara – (きらら)

Titolo internazionale: Kirara

Autore: Toshiki Yui

Genere: commedia, ecchi, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Kirara

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 3,70 €

Traduzione: Midori Yamane

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Mentre si sta recando in auto al proprio matrimonio, Kirara viene investita da un camion, ma prima di perdere conoscenza esprime il desiderio di rivedere il suo futuro marito, Kompei.

Quando si risveglia, si ritrova in forma di fantasma a casa proprio di Kompei, ma di quando lui era adolescente, otto anni prima. Inoltre ritrova la sè stessa ragazzina, ma invece di aiutare la Kirara adolescente a mettersi con Kompei e magari cambiare il destino; approfitta del fatto che solo lui riesca a vederla per girare nuda per casa e cercare di sedurlo! Si forma così uno strano triangolo amoroso.

RECENSIONI

