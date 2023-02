manga – MERMAID PRINCE (Ningyo Ouji) – di Kaori Ozaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ningyo Ouji – (人魚王子)

Titolo internazionale: Mermaid Prince

Autrice: Kaori Ozaki

Genere: sentimentale, slice of life, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (adolescenti)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Wings

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Mermaid Prince

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina e prime pagine a colori, a 7,50 €

Traduzione: Nicola Angaran

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico con tre diverse storie.

“Ametsukigahara“: di due capitoli. Akari deve scegliere che scuola superiore frequentare, ma non c’è nulla che le interessi, tranne che l’amicizia con Fumika. Ma quando la sua amica si fidanza, le cose tra le due cambiano.

“Giorno di neve“: storia breve di un solo capitolo. In un freddo giorno in cui nevica, una bibliotecaria vede entrare due senzatetto, padre e figlio.

“Mermaid Prince“: storia lunga di tre capitoli. Matori è l’unica in classe ad andare daccordo con Mugi, un ragazzo trasferito nella loro piccola isola a seguito del matrimonio della sorella maggiore. Agli occhi della ragazzina lui è come in principe, mentre Mugi odia quel posto perchè non riesce ad ambientarsi. Nel loro paesino si narra di un’antica leggenda, secondo la quale lì viva una sirena che fa avverare i desideri…

