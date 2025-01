uscite MANGA GENNAIO 2025

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) GENNAIO 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

21 Gennaio

A White Rose in Bloom 3

€ 6.90

Ayakashi Triangle 12

€ 5.90

Choking on Love 2

€ 6.50

Inuyasha – Wide Edition 20

€ 9.95

Lili-Men 3

€ 6.90

One Piece 109

€ 5.20

Pandora Hearts – New Edition 5

€ 12.90

Queen’s Quality 21

€ 5.20

Ranking of Kings 11

€ 6.90

Rave The Groove Adventure – New Edition 16

€ 5.90

Shaman King The Super Star 8

€ 6.50

Shikimori’s Not Just A Cutie 14

€ 6.50

The King’s Beast 10

€ 5.90

Tower of God 15

€ 12.90

Vita da Slime 25

€ 5.90

Watch Dogs Tokyo 2

€ 6.50

Witch Watch 10

€ 5.90

World Trigger 27

€ 5.20

Yu degli spettri – New Edition 7

€ 5.90

28 Gennaio

Claymore – New Edition 26

€ 5.90

Detective Conan – New Edition 55

€ 6.50

Dr. Slump Perfect Edition 6

€ 8.00

Dr. Slump Perfect Edition 7

€ 8.00

Dr. Slump Perfect Edition 8

€ 8.00

Dr. Slump Perfect Edition 9

€ 8.00

Dragon Ball – Ultimate Edition 33

€ 15.00

Haikyu!! Club 10

€ 5.20

Here U Are 8 – ultimo numero

€ 9.90

I’m In Love With The Villainess 6

€ 6.90

Jinrui-Shoku: Blight of Man 1 – Novità!

€ 6.90

King the Land – Box – Novità!

Vol. Unico € 27.90

Long Period – Box – Novità!

Vol. Unico € 14.90

Record of Ragnarok 22

€ 6.50

Rurouni Kenshin Perfect Edition 18

€ 9.00

The God of High School 7

€ 12.90

Uchu Kyodai – Fratelli nello spazio 44

€ 5.90

X6 – Crucisix 7

€ 6.50

Yu degli spettri – New Edition 8

€ 5.90

Yumeochi: Dreaming of falling for you 4 – ultimo numero

€ 6.50

– PLANET MANGA (PANINI) –

16 Gennaio

Blade & Bastard 2

€ 7.00

Dead Account 1 – Novità!

€ 7.00

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 15

15,00 €

Honeko Akabane’s Bodyguards 4

€ 5.50

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 5

€ 7.90

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 22 – Nuova edizione

€ 5.20

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco un altro mito di Hades: Dark Wing 3

€ 5.20

Shy 20

€ 5.20

Tank Chair 2

€ 5.20

Togen Anki – Sangue maledetto 15

€ 5.50

Undead Unluck 19

€ 5.90

23 Gennaio

Ken il guerriero. Hokuto no Ken. – Extreme edition 7

€ 7,50

30 Gennaio

Gokurakugai 2

€ 5.20

Shangri-La Frontier 18

€ 5.50

Shangri-La Frontier Expansion Pass 18

€ 8.50

Blue Lock – Episode Nagi 4

€ 7.00

Kingdom Hearts III 2

€ 8.50

New York New York – New Edition 2 – ultimo numero

19,90 €

– J POP –

10 Gennaio

My Dress-Up Darling Official – Anime Fanbook

DanDaDan 16

Saint Seiya Next Dimension 15

17 Gennaio

Skip & Loafer 10

Girl Crush 6

Game of Familia 11

Good Night World 5

Komi Can’t Communicate 33

Re:Zero Stag. IV – 9

Rosen Garten Saga 7

Shota Oni 5

The War of Greedy Witches 10

22 Gennaio

Il drago e il camaleonte 1 – Novità!

Astro Boy 3

GuruGuru – Il girotondo della magia 5

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 6

Lei e il suo cane da guardia 9

Medalist 10

Mr. Villain’s Day Off 4

Persona 5 – n.13

Shadows House 17

28 Gennaio

Firefly Wedding 1 – Novità!

Endroll Back – Box – Novità!

Il mio matrimonio felice 5

Call of the night 18

La Luna e l’Acciaio 7

My charms are wasted 11

Smoking behind the supermarket with you 4

Takahashi del negozio di biciclette 6

– FLASHBOOK –

Chicken or Beef? 5

Engage 2

Un dolce veleno per gli occhi 1 – Novità!

– MAGIC PRESS

Skip Beat! volume 46

Insieme per sempre 6

Cherry Blossoms After Winter 2

L’inganno di Freya 10

Le due facce di Tamon – Deluxe 5

Our Sunny Days 1 – Novità!

– DYNIT –

Dias Police – Real Tokyo Underworld 7

€ 12.90

Gaishu Isshoku! Un gioco da ragazzi! 2

€ 7.50

Girl Friends in the Hell 3 – Ultimo

€ 12.90

G.T.O. – Shonan 14 Days – Black Edition 2

€ 6.90 Dynit

G.T.O. – Shonan Junai Gumi – Black Edition 12

€ 9.90

Sabikui Bisuko 1 – Novità!

€ 7.50

– SALDAPRESS –

Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei 7

Teogonia 7

Aka x Kuro 2 – ultimo numero

Kuma Kuma Kuma Bear 8

– TOSHOKAN –

Fire! 1 – Novità!

€ 24.90

Invitation of Yama – Viaggio negli Inferi 2

€ 10.90

L’assistente delle rose – Novità!

Vol. Unico € 10.90

Mikazuki March 3

€ 10.90

The Corner Store – Una vecchia drogheria 5 – ultimo numero

€ 9.90

10 anni più giovane 1 – Novità!

€ 9.90

€ 10,90

– GAIJIN EDIZIONI –

Il druido di Seoul Station 5

The Horizon 2



– MUSUBI EDIZIONI –

Magica trentenne 1 – Novità!

€ 7.90

– NIPPON SHOCK EDIZIONI –

Love me knight. Kiss me Licia 3

edizione integralmente a colori € 9.90

Ancient warrior haniwatt 1 – Novità!

€ 7,90

– ISHI PUBLISHING –

Re:Life 1 – Novità!

– JUNDO –

Salad days 8

€ 9.90