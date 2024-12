manga – LE 100 RAGAZZE CHE TI AMANO TANTO TANTO TANTO TANTO TANTO – di Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo – (君のことが大大大大大好きな100人の彼女)

Titolo internazionale: The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You

Autore: Storia di Rikito Nakamura, Disegni di Yukiko Nozawa

Genere: commedia, ecchi, harem, sentimentale, parodia

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 20 (in corso)

Titolo in Italia: Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Luca Lago

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

E’ fin dall’infanzia che Aijo Rentaro si innamora velocemente, ma le ragazze lo hanno sempre rifiutato: così arriva al liceo con all’attivo ben cento “due di picche”.

Ma, proprio il primo giorno di scuola superiore, in un tempio incontra il dio dell’amore, che farà in modo che si innamorino di lui cento ragazze, tutte sue anime gemelle. Piccolo problema: se la relazione con una di loro dovesse fallire, la ragazza abbandonata finirebbe per avere un incidente mortale. Per evitarlo, il ragazzo dovrà conteggiarle e fidanzarsi con tutte contemporaneamente, e farle vivere per sempre “felici e contente”!

OPERE RELATIVE

Anime

– The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You – serie tv

– The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You 2 – serie tv

