Giappone: Anime INVERNO 2025

–

0-saiji Start Dash Monogatari Season 2 – (0 Years Old Child Starting Dash Story Season 2 – Head Start at Birth Season 2 – 0歳児スタートダッシュ物語 シーズン2)

scheda

Studio Dai Nippon Printing

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Manga

trama: Lilia è nata in una famiglia nobile ma ha i ricordi della sua vita precedente, e inizia a crescere di livello dopo essersi resa conto che in questo nuovo mondo esiste la magia.

sito ufficiale.

–

Akuyaku Reijou Tensei Ojisan – (From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated! – Middle-Aged Man’s Noble Daughter Reincarnation, The Old Man Reincarnated as a Villainess – 悪役令嬢転生おじさん)

scheda

Studio Ajia-do

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Isekai, School, Villainess

tratto: Manga

trama: Dopo un incidente stradale, il funzionario statale 52enne Kenzaburou Tondabayashi si sveglia e scopre di essere diventato Grace Auvergne, la figlia di un duca e, cosa più importante, la cattiva di un gioco otome. Non volendo intralciare i finali felici dei giovani personaggi che lo circondano, Grace si mette in gioco per interpretare il ruolo della cattiva, ma che sia dovuto ai ricordi di Kenzaburou di genitore affettuoso che si mettono in mezzo o al fatto di non riuscire a ricordare correttamente quei fastidiosi nomi stranieri, finisce per essere molto più difficile di quanto sembri..

sito ufficiale.

–

Ameku Takao no Suiri Karte – (Ameku M.D.: Doctor Detective – Ameku Takao’s Detective Karte – 天久鷹央の推理カルテ)

scheda

Studio Project No.9

data uscita: 02 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Adult Cast, Medical

tratto: Romanzo

trama: Il Dipartimento di Patologia Diagnostica del Ten’ikai General Hospital si occupa di casi che altri medici ritengono troppo difficili da trattare. È anche il luogo in cui emergono misteri bizzarri, da malattie inspiegabili a strani omicidi che nemmeno la polizia riesce a risolvere. Al centro di tutto c’è Takao Ameku, un brillante medico determinato a rivelare la sconvolgente verità dietro queste anomalie.

sito ufficiale.

–

Ao no Exorcist: Yosuga Hen – (Blue Exorcist Season 5 – 青の祓魔師 終夜篇 – Blue Exorcist: The Blue Night Saga)

scheda

Studio Voln

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Supernatural, Mythology, School

tratto: Manga “ Blue Exorcist ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Sequel di “Ao no Exorcist: Yuki no Hate-hen”.

sito ufficiale.

–

Arafou Otoko no Isekai Tsuuhan – (The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World – アラフォー男の異世界通販)

scheda

Studio East Fish

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Ecchi, Harem, Isekai

tratto: Light novel

trama: Kenichi, un uomo single sui 40 anni, trasmigra in un altro mondo mentre cerca cibo in montagna, e si salva dal pericolo usando la speciale abilità di shopping online che gli è stata data quando è stato trasferito. Con la funzione di riacquisto, può riscuotere i suoi beni ultraterreni e acquistare beni dal Giappone moderno. Quando ha iniziato a vendere quegli articoli al mercato, sono diventati rapidamente popolari e venduti a un buon prezzo. Avrebbe potuto continuare a far crescere il suo negozio, ma l’obiettivo di Kenichi è vivere una vita lenta. È felice di vivere in modo autosufficiente alla periferia della città, ma uno dopo l’altro, sorgono problemi.

sito ufficiale.

–

A Rank Party o Ridatsu Shita Ore wa, Moto Oshiego-tachi to Meikyuu Shinbu o Mezasu. (I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! – Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。)

scheda

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Yuke, un mago rosso, dichiara con rabbia che lascerà Thunder Pike, il gruppo di rango A con cui è stato per cinque anni, perché è stufo di essere insultato e ridicolizzato dagli altri membri. Mentre cerca un nuovo gruppo, incontra le sue ex studentesse Marina, Silk e Rain e decide di unirsi al loro gruppo, Clover. Incoraggiato dalla loro ammirazione per lui come loro insegnante, Yuke le guida nel completamento di diverse missioni che mostrano la sua straordinaria magia e abilità, mentre fa emergere al meglio le abilità delle ragazze. Quindi, tramite una “trasmissione di avventure” da un artefatto noto come Camelot, Clover diventa famoso in tutta la società. Il sogno del gruppo è conquistare Achromatic Darkness, il dungeon più impegnativo di tutti, ma mentre affrontano altri dungeon nella speranza di raggiungere finalmente quell’obiettivo, gradualmente si impigliano nel caos che minaccia il mondo intero…

sito ufficiale.

–

Baban Baban Ban Vampire – (ババンババンバンバンパイア)

scheda

Studio Gaina

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Boys Love, Comedy, Supernatural, Vampire

tratto: Manga

trama: La storia inizia con un vampiro di 450 anni di nome Ranmaru, che lavora part-time in un vecchio bagno pubblico. Desidera il sangue di una vergine di 18 anni, e così veglia sulla crescita del quindicenne Rihito, figlio dei proprietari dello stabilimento balneare.

sito ufficiale.

–

Bang Dream! Ave Mujica – (Ave Mujica: The Die is Cast)

scheda

Studio SANZIGEN

data uscita: 02 Gennaio

In Italia:

temi: Drama, Music

tratto: Storia originale

trama: “Mi darai il resto della tua vita?” Dopo aver perso tutto in una sola notte, Sakiko Togawa si protende verso un abisso ancora più profondo, che trascinerà tutti quelli che la circondano. Raccogliendo le vite di ragazze gravate dai propri problemi e desideri, Sakiko alza il sipario su una mascherata perfetta. “Benvenuti nel mondo di Ave Mujica.” Su un palcoscenico dove il dolore, la morte, la paura, l’amore, persino il conforto dell’oblio, vengono strappati via, le loro maschere verranno strappate e frantumate nell’oblio, oppure…

sito ufficiale.

–

Botsuraku Yotei no Kizoku dakedo, Hima Datta kara Mahou wo Kiwametemita – (I’m a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic – 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた)

scheda

Studio Deen

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Mentre si diverte innocentemente dopo il lavoro, la vita di un uomo cambia per sempre. Si risveglia nel corpo di Liam Hamilton, il figlio più giovane di una nobile casata sull’orlo del collasso. In mezzo al caos, Liam si rende conto di avere finalmente tempo per imparare e praticare la magia. Una volta iniziato, la sua vita subisce una svolta ancora più grande. Riuscirà Liam a padroneggiare la magia e salvare la sua nobile famiglia? La fantasia aristocratica ha inizio!

sito ufficiale.

–

Cardfight!! Vanguard: Divinez Deluxe Hen – (カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス編)

scheda

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Strategy Game

tratto: storia originale (ma ispirato a un gioco di carte), fa parte di un vasto franchise

trama: Un torneo per decretare il più forte combattente di carte Vanguard “Deluxe”, Akina e gli altri combattenti hanno ricevuto un invito al torneo. Questa volta, parteciperanno anche molti combattenti leggendari!

sito ufficiale.

–

Class no Daikirai na Joshi to Kekkon Suru Koto ni Natta. – (I’m Getting Married to a Girl I Hate in My Class – クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。)

scheda

Studio Gokumi, AXsiZ

data uscita: 03 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: Light novel

trama: Lo studente di liceo Saito Houjou è destinato a ereditare la grande azienda del nonno. Per prima cosa, deve sposare Akane Sakuramori, la ragazza che disprezza di più e che lo odia altrettanto. I due sono determinati a tenere segreto il loro matrimonio inaspettato ai loro compagni di classe. Ma mentre iniziano la loro vita da novelli sposi, la distanza tra loro inizia a ridursi.

sito ufficiale.

–

Douse, Koishite Shimaunda. – (Anyway, I’m Falling in Love with You. – どうせ、恋してしまうんだ。)

scheda

Studio Typhoon Graphics

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Romance, Reverse Harem, School

tratto: Manga

trama: Circondata da quattro affascinanti amici d’infanzia, la vita quotidiana di Mizuho non può essere che ricca di momenti di batticuore! Oltretutto, sembra che il più giovane del gruppo, Kizuki, si stia avvicinando sempre di più a lei. Con queste premesse, inizia la complicata vita sentimentale di Mizuho!

sito ufficiale.

–

Dr. Stone: Science Future – (Dr. Stone 4th Season)

scheda

Studio TMS Entertainment

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Adventure, Comedy, Sci-Fi

tratto: Manga “ Dr. Stone ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Senku e il Regno della Scienza riportano in vita Tsukasa e costruiscono un’astronave per raggiungere “Why Man” sulla Luna!

sito ufficiale.

–

Farmagia – (ファーマギア)

scheda

Studio Bridge

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Videogames

trama: A Felicidad, i contadini noti come Farmagia allevano mostri sotto il pacifico dominio del Magus Diluculum. Dopo la morte del Magus, scoppia una lotta di potere tra le forze che usano i mostri per prendere il controllo. Nella città di Centvelt, Farmagia Ten e i suoi amici si uniscono contro il nuovo sovrano dispotico, Glaza. Ten, i suoi amici e i loro mostri cresciuti in casa devono restare forti per difendere la loro libertà.

sito ufficiale.

–

Fate/Strange Fake

scheda

Studio A-1 Pictures

data uscita: 31 Dicembre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Prequel e spin-off di “Fate/Stay Night”. La storia ha luogo circa settant’anni dopo la terza guerra per il sacro Graal combattuta a Fuyuki, quando una organizzazione di maghi separata da quella di Londra e con base in America, progetta di creare una propria guerra per il possesso del Graal.

sito ufficiale.

–

Fuguushoku “Kanteishi” ga Jitsu wa Saikyou Datta – (Even Given the Worthless “Appraiser” Class, I’m Actually the Strongest – 不遇職【鑑定士】が実は最強だった)

scheda

Studio Okuruto Noboru

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: A Ein è stato affidato il compito di “Perito”, il più debole e meno fortunato di tutti i lavori con cui si possa nascere, poiché l’unico potere che concede è la capacità di valutare le cose. Trattato crudelmente da tutti e ridotto a un raccoglitore di rifiuti dai suoi pari, Ein è arrivato a odiare se stesso e vive i suoi giorni in un’auto-umiliazione senza spina dorsale. Ma quando incontra Yuuri, lo spirito dell’Albero del Mondo, e la sua protettrice, Ursula la saggia, il destino di Ein prende una svolta drastica. Con il dono di un Occhio Spirituale da parte di Yuuri e l’aiuto di Ursula nell’imparare a usarlo, Ein diventa sempre più forte, finché non è pronto a portare Yuuri nel suo viaggio tanto desiderato per incontrare le sorelle del suo Albero del Mondo. Continua a superare ogni sorta di sfida, armato della sua naturale gentilezza e del suo nuovo coraggio.

sito ufficiale.

–

Grisaia: Phantom Trigger – (グリザイア:ファントムトリガー)

scheda

Studio Bibury Animation Studios

data uscita:02 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, School

tratto: Visual novel

trama: Quella che un tempo era la “Mihama Academy”, un santuario per ragazze, è stata trasformata in una scuola di formazione SORD (Special Organization for Research & Development) dedicata alla promozione di talenti per la difesa nazionale. Rena e Maki sono specializzate in armi da fuoco, Tohka e Gumi eccellono nel cecchinaggio, Chris maneggia esplosivi ed elabora dati e Murasaki è un abile ninja per le operazioni di intelligence. Insieme, affrontano casi troppo complessi per la polizia o le Forze di autodifesa, affrontando ripetutamente missioni pericolose. Questa è la storia di queste giovani ragazze, dipinte di sangue e polvere da sparo.

sito ufficiale.

–

Guild no Uketsukejou desu ga, Zangyou wa Iya nanode Boss wo Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu – (I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time – ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います)

scheda

Studio CloverWorks

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Alina pensava di aver trovato il lavoro perfetto come receptionist della gilda. È stabile, sicuro e ha un’uniforme super carina. Ma questo lavoro da sogno si trasforma in un incubo straordinario ogni volta che gli avventurieri rimangono bloccati a ripulire un dungeon. Stanca delle lunghe notti, Alina inizia a sconfiggere i boss da sola! Si guadagna persino il soprannome di Boia per le sue abilità impressionanti. Riuscirà a mantenere segreta la sua identità?

sito ufficiale.

–

Hana wa Saku, Shura no Gotoku – (Flower and Asura – 花は咲く、修羅の如く)

scheda

Studio Bind

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Drama, School

tratto: Manga

trama: Nella pittoresca isola di Tonakijima, con una popolazione di soli 600 abitanti, il passatempo preferito di Hana è leggere letteratura ai bambini dell’isola. Le sue capacità di narrazione sono ineguagliabili e Mizuki, la presidentessa del club di radiodiffusione della scuola, riconosce immediatamente la capacità di Hana di coinvolgere gli altri e di coinvolgerli nelle sue recitazioni. Invitata da Mizuki a unirsi al club, Hana intraprende un viaggio per scoprire il suo vero amore per la lettura, e forse anche cambiare il corso della sua vita lungo il cammino.

sito ufficiale.

–

Hazure Skill “Kinomi Master”: Skill no Mi (Tabetara Shinu) o Mugen ni Taberareru You ni Natta Ken ni Tsuite – (Bogus Skill “Fruitmaster” About that time I became able to eat unlimited numbers of Skill Fruits (that kill you) – 外れスキル《木の実マスター》 ~スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について~)

scheda

Studio Asahi Production

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Manga

trama: In un mondo in cui mangiare “Skill Fruits” conferisce poteri speciali, Light, un ragazzo che cerca di diventare il più grande avventuriero del mondo, ottiene l’abilità <>, un’abilità fasulla specializzata nella coltivazione di frutta che è completamente inutile in combattimento. Mangiare un secondo “Skill Fruit” provoca la morte, quindi non ci sono possibilità di ricominciare. Nel frattempo, la sua amica d’infanzia Rena, che aveva promesso di diventare un’avventuriera con lui, raggiunge il grado S in tempo record e il divario tra loro si allarga. Light trascorre le sue giornate coltivando e allenandosi con una spada, ma un giorno mangia accidentalmente un secondo “Skill Fruit”. “Perché non sto morendo?!” Light evita una morte certa e scopre l’incredibile vero potere dell’abilità <>: può mangiare tutti i “Skill Fruits” che vuole! La sua abilità sopraffatta gli consente di ottenere un’abilità ogni volta che ne mangia uno, per un numero illimitato di volte!! L’abilità peggiore di sempre è in realtà la migliore di sempre!!!

sito ufficiale.

–

Honey Lemon Soda – (ハニーレモンソーダ)

scheda

Studio J.C.Staff

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, School

tratto: Manga

trama: Alle medie, Uka Ishimori era soprannominata “Stone”. Per cambiare se stessa, si iscrisse alla Hachimitsu High School, nota per la sua cultura di libertà studentesca. Seduto al banco accanto a lei nella stessa classe c’è Kai Miura, un ragazzo freddo e spensierato con i capelli color limone. In verità, Uka incontrò Kai una volta alle medie e decise di frequentare la Hachimitsu basandosi su una singola parola che lui le disse. Per Uka, il popolare Kai è una presenza distante. Eppure, in qualche modo, Kai inizia a prendersi cura di Uka. Con Kai che la incoraggia, Uka inizia gradualmente ad adattarsi ai suoi compagni di classe… Ma… il mondo di Uka sta gradualmente cambiando con la presenza di Kai.

sito ufficiale.

–

Ishura 2 – (Ishura Season 2 – 異修羅 第2期)

scheda

Studio Passione

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Gore, Isekai

tratto: Light novel

trama: Il re dei demoni è morto. È stato ucciso da Shura e dai suoi compagni con capacità eccezionali. Capaci di padroneggiare tutte le tecniche possibili, ora sono alla ricerca di nemici più potenti e danno vita a nuovi conflitti. La battaglia per stabilire il “vero eroe” sta per cominciare!

sito ufficiale.

–

Izure Saikyou no Renkinjutsushi? – (Possibly the Greatest Alchemist of All Time – いずれ最強の錬金術師?)

scheda

Studio Comet

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Takumi Iruma si mescola accidentalmente con un gruppo di eroi scelti per essere evocati in un altro mondo. Come compensazione per lo scambio, una dea gli offre il diritto di scegliere qualsiasi abilità desideri! Sperando in una vita pacifica e tranquilla che non abbia nulla a che fare con il combattimento o l’andare in battaglia, sceglie un’abilità di creazione apparentemente noiosa. Tuttavia, si scopre che “l’alchimia” è l’abilità più potente che gli consente di creare di tutto, da una spada sacra a navi volanti! Questa abilità di imbroglio che ha acquisito inaspettatamente lo trasforma in un ricco mercante e lo rende imbattibile in battaglia! Una storia di avventure commovente su (forse) l’alchimista più potente di un altro mondo!

sito ufficiale.

–

Jibaku Shounen Hanako-kun 2 – (Toilet-Bound Hanako-kun Season 2 – 地縛少年花子くん2)

scheda

Studio Lerche

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Supernatural, School

tratto: Manga “ Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome ” (edito in Italia da JPop)

trama: Hanako, Nene e Kou corrono contro il tempo per scoprire il traditore tra le Sette Meraviglie.

sito ufficiale.

–

Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo 2 – (The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You Season 2 – 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 2期)

scheda

Studio Bibury Animation Studios

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Harem, Parody, Romance, School

tratto: Manga “ Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto ” (edito in Italia da JPop)

trama: Rentaro incontra nuove anime gemelle, bilanciando il caos comico con momenti commoventi, mentre le sue relazioni si approfondiscono.

sito ufficiale.

–

Kinnikuman: Kanpeki Chоujin Shiso-hen Season 2 – (Kinnikuman: Perfect Origin Arc Season 2 – キン肉マン 完璧超人始祖編 Season2)

scheda

Studio Production I.G

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Prime Video – Yamato Video

temi: Comedy, Sports

tratto: Manga

trama: Nuovo progetto animato per festeggiare il quarantennale di Kinnikuman, che adatterà il “Perfect Origin Arc” del manga.

sito ufficiale.

–

Kisaki Kyouiku kara Nigetai Watashi – (I Want to Escape from Princess Lessons – 妃教育から逃げたい私)

scheda

Studio EMT Squared

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Leticia Dorman, figlia di un duca, non è per niente entusiasta di essere fidanzata con un principe ereditario. Fidanzata fin dall’infanzia e addestrata per diventare regina, ha sempre sperato che il principe Clarke si innamorasse di qualcun altro un giorno. Così, quando si presenta a un ballo con un’altra donna, Lettie si ritira eccitata in campagna per iniziare una nuova vita, solo per vedere apparire Clarke, determinato a conquistare il suo cuore.

sito ufficiale.

–

Kono Kaisha ni Suki na Hito ga Imasu – (Can You Keep a Secret? – I Have a Crush at Work -この会社に好きな人がいます)

scheda

Studio Blade

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Adult Cast, Workplace

tratto: Manga

trama: Yui Mitsuya e Masugu Tateishi non sono solo colleghi di lavoro, hanno una cotta reciproca. Il suo atteggiamento disponibile ma umile la rende euforica, e la sua tenerezza lo fa sorridere come un idiota. Il problema è che stanno cercando di tenere nascosta la loro nuova relazione per evitare di creare imbarazzo al lavoro. Ma visto che non riescono a tenere le mani a posto, corrono il rischio di rivelare il loro piccolo segreto ogni giorno che passa in ufficio.

sito ufficiale.

–

Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai – (Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms – My Charms Are Wasted – 黒岩メダカに私の可愛いが通じない)

scheda

Studio SynergySP

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga ” My Charms Are Wasted” (edito in Italia da JPop)

trama: Splendida dalla testa ai piedi! La figura perfetta! Per Kawai Mona, conquistare i cuori è naturale come respirare… ma l’arrivo di Kuroiwa Medaka, un nuovo studente trasferito che non le degnerà nemmeno una seconda occhiata, sconvolge la sua vita scolastica! Ha vissuto tutta la vita adulata, quindi perché lui dovrebbe essere diverso? Mona prova tutto ciò che le viene in mente per conquistare Medaka, arrivando persino a volte a esagerare un po’!

sito ufficiale.

–

Kusuriya no Hitorigoto 2nd Season – (The Pharmacist’s Monologue 2 – Drugstore Soliloquy 2 – 薬屋のひとりごと 第2期)

scheda

Studio OLM, TOHO animation STUDIO

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Drama, Mystery, Historical, Medical

tratto: Manga “ I diari della speziale ” (edito in Italia da Jpop), e a sua volta ispirato alla serie di Light novel “ Il monologo della speziale ” (edito in Italia da Dokusho Edizioni)

trama: Maomao e Jinshi affrontano intrighi di palazzo mentre la sicurezza di una concubina incinta e una cospirazione imminente si scontrano.

sito ufficiale.

–

Magic Maker: Isekai Mahou no Tsukurikata – (Magic Maker: How to Create Magic in Another World – マジック・メイカー -異世界魔法の作り方-)

scheda

Studio Deen

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Nella notte del suo trentesimo compleanno, i sogni di un uomo di esercitare la magia diventano realtà dopo la sua inaspettata scomparsa. Si sveglia come Sion, un bambino in un altro mondo. Lui e la sorella maggiore, Marie, sono i figli di una famiglia nobile di classe inferiore che governa la loro regione. Dopo aver ricevuto messaggi contrastanti dal padre, Sion e Marie partono per un’avventura per scoprire la magia.

sito ufficiale.

–

Mahou Tsukai no Yakusoku – (Promise of Wizard – 魔法使いの約束)

scheda

Studio LIDENFILMS

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Fantasy, Isekai

tratto: Videogioco

trama: In un mondo in cui i maghi e gli umani coesistono, ci sono cinque paesi nel continente centrale, tutti con caratteristiche uniche. In questo mondo, un grande satellite fluttua nel cielo e i cittadini si sentono in pericolo. Una volta all’anno, vengono selezionati dei maghi che combattono contro quel misterioso corpo celeste. Ad uno di loro, proveniente da un altro mondo, è chiesto di condurre la squadra contro quel satellite.

sito ufficiale.

–

Mahoutsukai Precure!! Mirai Days – (Witchy Pretty Cure! Season 2 – 魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS)

scheda

Studio Toei Animation, Studio Deen

data uscita: 12 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy, Mahou Shoujo

tratto: Storia originale (che fa parte di un vasto franchise)

trama: Uno dei progetti animati per festeggiare il ventennale del franchise, la storia sarà un sequel diretto di “Mahou Tsukai PreCure!” pensato per le fan ormai cresciute dell’anime.

sito ufficiale.

–

Mashin Souzou Den Wataru – (魔神創造伝ワタル)

scheda

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 12 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Sci-Fi

tratto: Storia originale

trama: Una nuova voce nella serie “Mashin Eiyuuden Wataru”, in cui il personaggio principale, Wataru Hoshibe, studente di quarta elementare, appare come un RyuTuber che aspira a diventare una superstar e combatte con il suo partner Ryuujinmaru in un mondo alternativo di blocchi fluttuanti per sconfiggere l’ultimo boss “Enjoda”.

sito ufficiale.

–

Medalist – (メダリスト)

scheda

Studio Engi

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Drama, Sports

tratto: Manga “Medalist” (edito in Italia da Jpop)

trama: Tsukasa, i cui sogni sono stati infranti. Inori, lasciata a se stessa. Questi due condividono un sogno… e la loro tenacia potrebbe essere l’unica cosa che li aiuta a sopravvivere. La loro destinazione? Il ghiaccio… sul palcoscenico del mondo!

sito ufficiale.

–

Momentary Lily – (Momentary Lily – もめんたりー・リリィ)

scheda

Studio GoHands

data uscita: 02 Gennaio

In Italia: Prime Video – Yamato Video

temi: Action

tratto: Storia originale

trama: Gli invasori robotici hanno spazzato via ogni forma di vita, ma Renge combatte per sopravvivere usando i suoi poteri. Senza ricordi, vaga per la città finché non incontra altre cinque giovani donne, ognuna con abilità uniche. Insieme, sfruttano al meglio le loro vite, cucinando pasti deliziosi tra una battaglia e l’altra con mostruosità meccaniche. Mentre scoprono i segreti dei loro poteri e del loro passato, trovano forza nella loro amicizia.

sito ufficiale.

–

NEET Kunoichi to Naze ka Dousei Hajimemashita – (I’m Living with an Otaku NEET Kunoichi!? – Somehow, I Started Living With a NEET Otaku Kunoichi – ニートくノ一となぜか同棲はじめました)

scheda

Studio Quad

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Supernatural

tratto: Manga

trama: Per proteggere un comune uomo d’affari, Tsukasa Atsumi, dai demoni, una geniale kunoichi, Shizuri Ideura, firma con lui un contratto da padrone-servitore a condizione che lei resti con lui. Nonostante il suo aspetto da brava sconfiggi demoni, Shizuri è una otaku NEET che passa tutto il suo tempo a giocare ai videogiochi. Mentre Shizuri viene viziata da Tsukasa e conduce una pigra vita di convivenza, le stravaganti Kunoichi si riuniscono… Una commedia romantica sulla convivenza con una geniale Kunoichi che è un’otaku e una NEET!

sito ufficiale.

–

Nihon e Youkoso Elf-san. – (Welcome to Japan, Ms. Elf! – 日本へようこそエルフさん。)

scheda

Studio Zero-G

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Supernatural

tratto: Light novel

trama: La signorina Elfa è incuriosita dalla cultura giapponese?! L’hobby dell’adulto lavoratore Kitase Kazuhiro è dormire. Fin da bambino, ha vissuto emozionanti avventure nel misterioso altro mondo che sogna. Un giorno, mentre esplora antiche rovine con una ragazza elfa con cui ha stretto amicizia, viene sfortunatamente bruciato dal respiro di un drago magico che incontra. Quando si sveglia dal suo sogno, una ragazza elfa che non dovrebbe essere nella sua stanza sta dormendo accanto a lui…

sito ufficiale.

–

Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru – (Okitsura: Fell in Love with an Okinawan Girl, but I Just Wish I Know What She’s Saying – 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる)

scheda

Studio Millepensee

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, School

tratto: Manga

trama: “Io, Teruaki Nakamura, mi sono trasferito in una scuola a Okinawa e ho preso una cotta per una ragazza di nome Kiyan-san, ma non capisco il suo dialetto. Higa-san mi aiuta sempre traducendo il dialetto”. Un amore culturale leggermente diverso inizia sull’isola meridionale.

sito ufficiale.

–

Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow – (Solo Leveling Season 2: Arise from the Shadow – 俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow)

scheda

Studio A-1 Pictures

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Manhwa “ Solo Leveling ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Dopo aver imparato a padroneggiare in segreto le sue nuove abilità, Jinwoo dovrà combattere i nemici più forti dell’umanità per salvare sua madre.

sito ufficiale.

–

Sakamoto Days

scheda

Studio TMS Entertainment

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Netflix

temi: Action, Comedy

tratto: Manga “ Sakamoto Days ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Quando Sakamoto incontra Aoi, commessa del minimarket, è amore a prima vista e, così, va in pensione. Sakamoto si sposa, ha una figlia, apre un negozio a conduzione familiare in una cittadina tranquilla e si trasforma completamente… in un uomo curvy. Per assicurarsi una vita serena con la sua amata famiglia, il leggendario ex killer si unisce ai compagni per affrontare la minaccia incombente degli assassini.

sito ufficiale.

–

Salaryman ga Isekai ni Ittara Shitennou ni Natta Hanashi – (Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four! – サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話)

scheda

Studio Geek Toys, CompTown

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai, Reincarnation, Supernatural

tratto: Manga

trama: I quattro re celesti dell’esercito del Re dei Demoni che regnano su un altro mondo. La persona scelta per l’ultimo posto era… Dennosuke Uchimura, un impiegato noioso! Cacciato dall’esercito del Re dei Demoni, a Uchimura è stata offerta una posizione a livello esecutivo, ma il lavoro dell’esercito del Re dei Demoni è una serie di missioni difficili che mettono a rischio la sua vita…?! Uchimura, che non ha abilità speciali, affronta le sfide di questo altro mondo con l’esperienza e la saggezza di un impiegato! Una storia di cambio di lavoro in un altro mondo per tutti i lavoratori!

sito ufficiale.

–

Sentai Red Isekai de Boukensha ni Naru – (The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World – 戦隊レッド 異世界で冒険者になる)

scheda

Studio Satelight

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai

tratto: Manga

trama: Asagaki Togo era il Red Ranger in una squadra di Ranger eroici. Durante la loro battaglia finale contro l’organizzazione del male supremo, subisce una sconfitta schiacciante e si rassegna alla morte… Cioè, finché non si ritrova rinato in un mondo completamente diverso! Abbracciando il suo nuovo ruolo di avventuriero, si trasforma in Kizuna Red e continua la sua ricerca della giustizia, aiutando i bisognosi. Goditi questo racconto eroico di un Ranger che diventa il protettore di un altro mondo!

sito ufficiale.

–

Sorairo Utility – (Sky Blue Utility – 空色ユーティリティ-)

scheda

Studio Yostar Pictures

data uscita: 04 Gennaio

In Italia:

temi: Sports, CGDCT

tratto: Storia originale

trama: “A questo ritmo, mi diplomerò semplicemente come un semplice personaggio di sfondo A!” Minami Aoba era turbata. Non aveva particolari punti di forza o cose che voleva fare. Va bene che la sua vita al liceo finisca come un personaggio secondario così ordinario!? Lasciata la scuola, Minami cerca la sua “unicità speciale”. Si imbatte per caso nel vicino campo pratica di golf. Avvicinata dalla lavoratrice part-time Haruka Akane, Minami afferra la mazza da golf, l'”utilità”. E così, è stato l’incontro tra Minami e il golf. Vincere non è l’unica cosa nel golf! Tutto ciò che riguarda il golf è divertente! Insieme alla geniale golfista Haruka e Ayaka Hoshimi, che aspira a diventare un’influencer, cercano il momento in cui possono diventare le “protagoniste”! Da super principiante, Minami fa oscillare di nuovo la sua mazza oggi.

sito ufficiale.

–

Sousei no Aquarion: Myth of Emotions – (Aquarion: Myth of Emotions – 想星のアクエリオン Myth of Emotions)

scheda

Studio Satelight

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: Storia originale

trama: Enoshima è una piccola isola galleggiante nel mare di Shonan. Sulla sua bellissima e tranquilla spiaggia si trova la Private Enoshima Academy. La scuola raduna bambini talentuosi da tutto il paese e fornisce loro un’istruzione di talento utilizzando le più recenti attrezzature. A Sakko, Rimiya e Toshi, che sono stati selezionati come studenti nella speciale classe di rinforzo “Elements”, viene ordinato di pilotare la “Vector Machine”, un aereo da caccia alimentato dal potere delle emozioni, e sono costretti a combattere contro la misteriosa arma di invasione “Mythical Beasts”. I ragazzi e le ragazze, gravati dai loro destini, si troveranno faccia a faccia con la verità dell’universo mentre la misteriosa organizzazione Space Egg Society e le intenzioni degli adulti si intersecano.

sito ufficiale.

–

S-Rank Monster no “Behemoth” dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet toshite Kurashitemasu – (Beheneko: The Elf-Girl’s Cat is Secretly an S-Ranked Monster! – I’m an S-Rank “Behemoth” Monster, but I’m Living as a Pet of an Elf Gir – Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます)

scheda

Studio Zero-G, Saber Works

data uscita: 04 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Ecchi

tratto: Manga

trama: Dopo essere morto in una lotta contro le forze del male, un cavaliere è scioccato nello scoprire che invece di rinascere come un eroe dell’umanità, inizia la sua nuova vita come un behemoth, uno dei mostri più potenti del mondo! L’unico problema è che un cucciolo di behemoth assomiglia moltissimo a… un adorabile gatto domestico?! Le cose diventano ancora più confuse quando una bellissima elfa avventuriera lo salva dall’orlo della morte invece di finirlo. Il viaggio sconcertante di questo gatto domestico/cavaliere è appena iniziato…

sito ufficiale.

–

Tasokare Hotel – (誰ソ彼ホテル)

scheda

Studio Pra

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Mystery, Supernatural

tratto: Videogioco

trama: Il “Tasokare Hotel” non vede mai il pomeriggio, né la notte, ma piuttosto esiste in uno stato di crepuscolo infinito. Questo hotel esiste in uno stato di limbo, come un luogo che consente alle anime che non hanno ancora deciso se sono destinate a passare all’aldilà o a rimanere nel mondo dei vivi, di riposare le loro ali. La protagonista, Neko Tsukahara, si imbatte in questo “Tasokare Hotel” senza alcun ricordo di chi è o di come è arrivata lì. Un dipendente fa strada e mostra a Neko la sua stanza, spiegando: “In queste stanze, dovrebbero esserci oggetti che sono collegati ai ricordi dei nostri ospiti. Questi oggetti possono anche servire come indizi per aiutare i nostri ospiti a ricordare chi erano prima di arrivare qui”. Mentre Neko cerca un modo per tornare in questo mondo e ricordare chi era, un certo incidente la affronta…

sito ufficiale.

–

Ubel Blatt

scheda

Studio Satelight, Staple Entertainment

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Ecchi

tratto: Manga “Ubel Blatt” (edito in Italia da JPop)

trama: Le voci si agitano in tutta la terra: quando il possessore della spada nera estrae la sua lama oscura, tutti coloro che si trovano sul suo cammino vengono fatti a pezzi…! Köinzell, il misterioso ragazzo che porta la spada nera, la maneggia innegabilmente con abilità eccezionale, ma può essere davvero il responsabile delle voci sanguinose? Inseguito dalle Lance Traditrici, quattro potenti guerrieri che si pensava fossero stati sconfitti dai Sette Eroi, la forza del giovane spadaccino sarà messa a dura prova. Alla fine della battaglia, solo la sconvolgente verità della ricerca di Köinzell resisterà ai cadaveri dei suoi nemici…

sito ufficiale.

–

UniteUp! Uni:Birth

scheda

Studio CloverWorks

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Idols (Male), Music

tratto: Musica

trama: Seconda stagione di “UniteUp!”.

sito ufficiale.

–

Unnamed Memory Act.2

scheda

Studio Engi

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: Cercando di porre fine a una maledizione che ostacola la sua discendenza, il principe Oscar intraprende una ricerca che lo conduce a una strega potente e bellissima, Tinasha, e lui pretende un patto unico: il matrimonio. Sebbene non entusiasta della proposta, lei accetta di rimanere nel suo castello per un anno mentre fa ricerche sull’incantesimo lanciato su di lui. Ma sotto la sua bellezza si nasconde una vita di oscuri segreti che presto vengono alla luce.

sito ufficiale.

–

Watashi no Shiawase na Kekkon 2 – (My Happy Marriage Season 2 – わたしの幸せな結婚)

scheda

Studio Kinema Citrus

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Netflx

temi: Drama, Fantasy, Historical, Romance

tratto: Manga “Il mio matrimonio felice” (edito in Italia da JPop), a sua volta ispirato da una serie di Light novel

trama: L’amore tra Miyo e Kiyoka sarà messo alla prova mentre i guai incombono su di loro. Riusciranno a realizzare il futuro che sognano?

sito ufficiale.